Dólares del agro y reservas récord: el Banco Central superó el 90% de su meta para 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no detiene su marcha compradora y alcanzó un hito de 94 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario. Gracias a la liquidación de exportaciones y a una aceitada estrategia con el sector privado, la entidad ya logró sumar más de US$9.100 millones en lo que va del año. Con este ritmo, el Gobierno superó holgadamente el 90% del objetivo de acumulación de divisas que se había fijado para todo 2026.

Este sostenido ritmo de compras encuentra su explicación en el cambio del esquema monetario y la reactivación financiera. Según destacaron desde el mnisterio de Economía, el mercado espera un margen de intervención oficial aún mayor cuando ingrese el grueso de la cosecha agrícola; una perspectiva compartida por analistas de la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI), quienes señalaron que la media de compras diarias saltó de US$66 millones a US$182 millones ante la mayor liquidación del agro.

En paralelo, el mercado de deuda corporativa retomó su dinamismo: reportes de la consultora Invecq confirmaron que las colocaciones de obligaciones negociables ya superaron los US$1.600 millones solo en mayo, reflejando una clara mejora en las condiciones locales.

El impacto del FMI: reservas en el nivel más alto desde 2019

El frente de las reservas sumó otro triunfo clave esta semana. Tras la aprobación de la segunda revisión del programa por parte del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), ingresó a las arcas oficiales un desembolso fresco de 1.000 millones de dólares. Con este giro automático, las reservas brutas pegaron un salto diario de 1.105 millones de dólares y cerraron la jornada por encima de los US$47.900 millones.

Este volumen no solo representa el pico máximo de la actual gestión, pulverizando los registros de febrero, sino que marca el nivel más abultado para la entidad monetaria en casi siete años. Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras cerrará el 2026 en una franja de entre US$10.000 y US$17.000 millones, variables que, según el titular del BCRA, Santiago Bausili, dependerán de la disponibilidad de dólares y la demanda genuina de pesos.

Luz amarilla: el peso de la deuda y la advertencia del Fondo

Pese a la euforia por el blindaje de dólares, el horizonte inmediato no está libre de tensiones. En su último Staff Report, el propio FMI reconoció la mejora oficial pero encendió una luz de alerta: advirtió que el nivel de reservas líquidas sigue siendo bajo. El organismo remarcó los riesgos que esto genera frente a los voluminosos vencimientos de deuda y la potencial volatilidad que podría desatar el inicio del ciclo electoral presidencial hacia 2027, sugiriendo «sobrecumplir» las metas de acumulación.

El primer test de estrés para las arcas del Central ocurrirá antes de que termine esta misma semana. El Gobierno deberá desembolsar unos US$1.020 millones (más un 3% de intereses) para cancelar el pago remanente del Bopreal Serie 3. Esta obligación de deuda neutralizará casi por completo el reciente ingreso de los fondos del FMI, dejando en claro que para alcanzar la exigente meta de los US$8.000 millones de reservas netas, el BCRA está obligado a seguir comprando dólares propios en el mercado todos los días.

Con información de Infobae.