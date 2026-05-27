Jubilados y pensionados: así se cobrará el aguinaldo de junio 2026 según ANSES

Hay un misterio que se devela cada mitad de año en las finanzas de millones de hogares argentinos: cómo lograr que el próximo cobro rinda al máximo frente a los gastos del invierno, que ya se siente. La respuesta que todos esperan ya tiene certezas oficiales, dado que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó la ingeniería contable para saldar el primer aguinaldo de 2026.

Según explicaron especialistas técnicos en materia previsional, ANSES liquidará de forma unificada el medio aguinaldo, el haber mensual con el aumento por movilidad del 2,6% y el bono de contención social. No vas a tener que ir dos veces al banco ni realizar gestiones extras; todo se acreditará en una sola jornada.

Jubilados y pensionados: ¿cómo calcula la Administración Nacional de la Seguridad Social el aguinaldo de junio 2026?

Para despejar las dudas matemáticas que se repiten en las consultas de los beneficiarios, ANSES aplica un procedimiento estandarizado bajo la movilidad del Decreto 274/24. La Administración Nacional de la Seguridad Social calcula el medio aguinaldo tomando como base el 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el semestre, que abarca desde enero hasta junio 2026.

Al aplicarse actualizaciones mensuales basadas en el índice de inflación de INDEC, el mes de referencia para el cálculo será unánimemente junio 2026, por consolidar el piso salarial más alto de toda la primera mitad del año.

Un dato preventivo, fundamental para el bolsillo de los titulares de jubilaciones y pensiones, es la naturaleza de los adicionales de emergencia; la normativa técnica de la Administración Nacional de la Seguridad Social estipula que el bono extraordinario de $70.000 posee un carácter no remunerativo y excepcional.

Por lo tanto, esa suma fija queda completamente excluida del cálculo del SAC, computándose el medio aguinaldo únicamente sobre el haber previsional básico tanto para las escalas iniciales como para las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados y pensionados: el cronograma oficial de ANSES para cobrar el aguinaldo en junio 2026

El operativo bancario diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social dividirá las transferencias directas en tres grandes tramos regulatorios, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de fondos y evitar colapsos en las sucursales. El calendario de pagos de ANSES para jubilaciones y pensiones se ejecutará bajo el siguiente ordenamiento:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio 2026.

Jubilaciones y pensiones que NO superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 8 de junio 2026.

DNI terminado en 1: martes 9 de junio 2026.

DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio 2026.

DNI terminado en 3: jueves 11 de junio 2026.

DNI terminado en 4: viernes 12 de junio 2026.

DNI terminado en 5: martes 16 de junio 2026 (luego del receso por el fin de semana largo).

DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio 2026.

DNI terminado en 7: jueves 18 de junio 2026.

DNI terminado en 8: viernes 19 de junio 2026.

DNI terminado en 9: lunes 22 de junio 2026.

Jubilaciones y pensiones que superen la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio 2026.

Jubilados y pensionados: ¿por qué es fundamental revisar el recibo digital de ANSES?

Conocer con precisión estas reglas y plazos temporales no es un mero ejercicio administrativo; es la herramienta clave para auditar tus propios ingresos y planificar la economía doméstica. La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó que todas las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y comprobantes emitidos para esta campaña tendrán como fecha límite de validez el 10 de julio 2026, plazo posterior al cual el dinero no retirado retorna a las arcas centrales del organismo y exige un trámite de reactivación.

Para garantizar la transparencia y chequear el impacto exacto del incremento del 2,6%, los descuentos obligatorios de la obra social (PAMI) y el valor neto de tu aguinaldo, es sumamente recomendable ingresar a los canales no presenciales.

Los titulares de jubilaciones y pensiones pueden descargar su recibo digital desde los primeros días del mes, ingresando a la plataforma web oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES. El acceso se realiza de forma segura mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, permitiendo chequear la liquidación integrada antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.