Viedma inaugura la muestra fotográfica «50 años / 50 fotos» para reconstruir la memoria colectiva

Este miércoles 27 de mayo se inaugura en Viedma la muestra fotográfica colaborativa «50 años / 50 fotos», una propuesta que reúne registros visuales del pasado reciente de la provincia de Río Negro para contribuir a la construcción y preservación de la memoria colectiva sobre la última dictadura cívico-militar y las luchas por Memoria, Verdad y Justicia.

Una mirada colectiva sobre la historia

La muestra está integrada por 50 fotografías aportadas por reporteras y reporteros gráficos, archivos institucionales, sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Las imágenes recorren el período 1976–1983, pero también recuperan las luchas sostenidas en democracia en torno a la memoria, la justicia y los derechos humanos.

El material expuesto incluye registros de hechos históricos, movilizaciones colectivas, la presencia de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJXS y otros organismos de derechos humanos, así como marcas del terrorismo de Estado en el espacio público y privado y sus consecuencias en la sociedad.

Inauguración

La apertura será este miércoles 27 de mayo a las 18.30 en el Espacio para la Memoria La Casona «Bachi Chironi«, ubicado en Boulevard Ituzaingó y Costanera, Viedma.

La iniciativa es impulsada por el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro, la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro y el Ministerio de Educación.

Entre quienes aportaron material fotográfico se encuentran reporteros y reporteras gráficos, entre ellos los fotoperiodistas de Diario RÍO NEGRO, Marcelo Ochoa y Juan José Thomes, junto a otros realizadores como Alejandra Bartoliche, Pablo Leguizamón, Vanesa Schwemmler, Matías Quirno Costa, Florencia Salto, Facundo Pardo, Luis Giannini, Marcelo Martínez, Sebastián Labaronne, Silvana Fazzo Lari, Mariángeles Millaman, Pablo Arrascoyta, Pablo Candamil y Verónica Navarro.