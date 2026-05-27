Irá a juicio la mamá acusada de golpear a una docente y directivas del IFD N°12 de Neuquén

Esta mañana se realizó la audiencia de control de acusación. Foto Florencia Salto.

La mamá de una estudiante irá a juicio acusada de amenazar y lesionar a una profesora y directivas del Instituto de Formación Docente N°12 de Neuquén. Los hechos ocurrieron en abril de 2025 y causaron una gran conmoción en toda la comunidad educativa.

Tanto así que motivaron la sanción de una ley que castiga con multas la violencia contra docentes.

La fiscal Lucrecia Sola pidió esta mañana en la audiencia de control de acusación que la mujer fuera llevada a juicio. Si bien la defensa solicitó que sea sobreseída, la jueza de Garantías, Carina Álvarez, no hizo lugar. Actúan como querellantes los abogados Mariano Mansilla y Juan Kairuz.

La fiscalía le atribuye que el 21 de abril, a las 14.20, la imputada fue convocada a una reunión con la profesora de inglés de su hija, junto a la regente, subregente y una maestra de grado. Allí, mientras la docente explicaba la razón del llamado de atención, la acusada comenzó a levantar la voz, la insultó y amenazó.

Le dijo «vamos afuera, a ver si te animas conmigo», «que la encontraría afuera del establecimiento y que la golpearía, que le daría patadas, entre otros insultos» y «que la iba a esperar e iba a averiguar dónde vivía».

Al día siguiente, el 22 de abril, cerca de las 13:45, la mujer regresó a la escuela acompañada por otra persona no identificada. Ingresó al área de secretaría, preguntó por la docente de inglés y, ante su ausencia, agredió físicamente a trabajadoras del lugar. Como consecuencia, dos directivas sufrieron lesiones.

La pena en expectativa que le podría caber no superaría los tres años de prisión, por lo que intervendrá un tribunal unipersonal.

La estudiante ya no cursa en el establecimiento educativo.