Un adolescente grave tras sufrir un accidente en moto: tiene 12 años y fue derivado a Roca

Un adolescente de 12 años se encuentra en grave estado luego de protagonizar un accidente en moto. El siniestro ocurrió esta semana en Huergo y si bien al principio se lo trasladó a Regina, luego -por su complejidad- se decidió su derivación al hospital de Roca.

Cómo se encuentra el adolescente herido y qué se sabe del accidente

Si bien el caso tomó mayor repercusión en las últimas horas, el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, aclaró que el accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 en el barrio Ceferino de Huergo.

Esa tarde un vecino llamó solicitando una ambulancia debido a que «un muchacho se habría caído en moto». Aún se investigan las causas del accidente, pero trascendió que el joven circulaba en la moto y cayó luego de perder el control, aparentemente había salido a comprar y tomó el rodado sin dar aviso.

Cuando la ambulancia llegó al sitio se encontró con el adolescente gravemente herido y por ello se decidió su traslado al hospital de Villa Regina. En este centro recibió las primeras asistencias, pero como su cuadro era crítico, lo derivaron de urgencia a Roca.

Fuentes oficiales informaron que el adolescente presenta un traumatismo de cráneo grave y por esta razón permanece internado en terapia pediátrica con pronóstico reservado.