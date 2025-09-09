En todas las noches que pido en silencio

En la bella luna que ilumina el cielo

En todas las noches de mi sentimiento

En esas tormentas, cuando era niño

con techo de chapa, de rayos y truenos

En esa plegaria rezándole al cielo

que el sueño no muera

que la luz florezca

en todos mis días, en todas mis noches

De este amor enorme pidiendo a la vida

por un mundo justo, por la gran verdad

que nunca jamás se dará vencida

por la gran mentira, oh, luz de mi vida!

Rezando en las noches por lo más profundo

lo que yo quería, ese mundo justo

que nos merecía.

Roberto Savasta

DNI 14.251.572