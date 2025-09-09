En todas las noches
En todas las noches que pido en silencio
En la bella luna que ilumina el cielo
En todas las noches de mi sentimiento
En esas tormentas, cuando era niño
con techo de chapa, de rayos y truenos
En esa plegaria rezándole al cielo
que el sueño no muera
que la luz florezca
en todos mis días, en todas mis noches
De este amor enorme pidiendo a la vida
por un mundo justo, por la gran verdad
que nunca jamás se dará vencida
por la gran mentira, oh, luz de mi vida!
Rezando en las noches por lo más profundo
lo que yo quería, ese mundo justo
que nos merecía.
Roberto Savasta
DNI 14.251.572
