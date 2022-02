Es el mundo el que lo escucha

Los Menucos

La incoherencia, la incapacidad de un cargo de tanta importancia como lo es ser el Presidente de un país, hace que a más de dos años de Alberto Fernández pareciera que no solo aun no ha aprendido nada, sino que producto de la ambición desmedida de la familia Kirchner en la búsqueda de impunidad (que incluye descabezar a uno de los poderes mas importante: la Justicia), hace que nuestra República Argentina no solo esté en graves riesgos de gobernabilidad, sino que también los errores que comete por su ineficiencia hace que estemos quedando fuera del mundo producto de esas incoherencias que comete hasta cuando está frente a un micrófono, como ocurrió en Rusia. Ni siquiera se da cuenta en qué momento puede y debe expresar tal o cual mensaje al país que visita. Pareciera que lo hace sin darse cuenta. Debería saber que no esta para su tribuna sino que frente al Presidente de otro país y es el mundo el que lo está escuchando.

Ali Yauhar – DNI 8.211.757