Arqueros Ya, la app que nació de un problema clásico del fútbol amateur

En cada grupo de amigos que juega al fútbol hay una escena repetida: faltan minutos para el partido, el equipo está casi completo… pero no hay arquero. Lo que sigue suele ser una cadena desesperada de mensajes, contactos improvisados y soluciones de último momento que, muchas veces, terminan en frustración. Sobre ese problema cotidiano —y persistente— se apoya Arqueros Ya, una plataforma creada por Marcos, programador y futbolero, que decidió llevar al mundo digital una necesidad tan concreta como urgente.

“Jugamos al fútbol hace más de 15 años con el mismo grupo y siempre nos faltó un arquero”, cuenta. La experiencia no era solo incómoda, sino repetitiva: probar jugadores sin referencias, sufrir errores evitables y, en definitiva, ver cómo un partido entero podía definirse por ese puesto. “Uno deja todo en la cancha y tu arquero se come uno o dos goles… es un bajón”, resume.

La solución empezó como una idea entre amigos: si cada integrante del equipo aportaba dinero, podían pagar por un arquero confiable. Pero rápidamente surgió una intuición más amplia. “No debemos ser los únicos”, pensó Marcos. Con ese punto de partida, se asoció con otro desarrollador y comenzó a construir la plataforma.

A diferencia de los mensajes informales o las cadenas de contactos, Arqueros Ya propone un sistema estructurado. Los arqueros se registran en la plataforma, crean su perfil y pueden postularse a partidos publicados por equipos. Del otro lado, quienes organizan el encuentro acceden a una base de datos con información clave: edad, altura, descripción, videos y, sobre todo, reseñas.

Ese sistema de reputación es uno de los pilares del proyecto. Cada arquero es evaluado en tres variables: nivel, puntualidad y fair play. Así, la decisión deja de ser un salto al vacío para convertirse en una elección informada. “Podés ver qué dicen otros equipos y elegir según precio y rendimiento”, explica Marcos.

Además, el modelo introduce una lógica de mercado: el equipo define cuánto está dispuesto a pagar y los arqueros se postulan con su precio. Esa dinámica permite ajustar expectativas y generar competencia entre jugadores, al mismo tiempo que incentiva el cumplimiento. “Si un arquero falla, recibe malas reseñas y pierde chances de volver a ser convocado”, señala.

Nicho con potencial

Aunque podría parecer una solución específica, el alcance de la app ya empezó a expandirse. Según Marcos, el servicio tuvo actividad en ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y San Luis, y el objetivo inmediato es consolidarse en todo el país.

La decisión estratégica, sin embargo, es clara: mantenerse enfocados en un solo puesto. “El arquero es el único jugador que no es reemplazable dentro de un equipo”, argumenta. A diferencia de otras posiciones, donde siempre hay margen para improvisar, la ausencia de un arquero obliga a encontrar una solución sí o sí. Ahí radica, para él, el valor diferencial del producto.

Esa definición también marca un límite: por ahora, no planean expandirse a otros roles ni deportes. La apuesta es profundizar en ese nicho, perfeccionar la experiencia y escalar geográficamente.

El caso de Arqueros Ya refleja una tendencia cada vez más visible en el ecosistema digital: la transformación de problemas cotidianos en plataformas especializadas. Así como otras apps resolvieron la logística de entregas, transporte o alojamiento, esta iniciativa busca ordenar —y profesionalizar— la organización del fútbol amateur.

Con una combinación de marketplace, reputación digital y segmentación clara, la propuesta intenta convertir una frustración recurrente en una experiencia más previsible. En otras palabras, que el próximo partido no dependa de la suerte… sino de un buen arquero elegido con datos.