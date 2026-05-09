Anita Martínez se anima a hablar en Neuquén de las cosas que no se pueden decir

Anita Martínez ha recorrido un muy largo camino en el mundo del espectáculo. Creó personajes para el teatro y la televisión que fueron muy populares y algunos de ellos lo siguen siendo. Hizo cable y tevé abierta, también radio y cine. Es, en sus propias palabras, “una trabajadora”.



Quizás el primer recuerdo que tengamos de Anita es a través de sus personajes en “Mar de fondo”, aquel programa que conducía Alejandro Fantino en las medianoches de TyC Sports, a fines de los 90 y comienzo de los 2000. Luego vino Telefé y todo lo demás.



Hoy ya no se caracteriza para salir a escena: es su propio personaje. En esa tesitura es que vendrá a Neuquén este fin de semana para presentar “Cosas que no se deben decir”, su imperdible puesta de stand up. La función será este domingo, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40, Neuquén). Entradas disponibles por sistema a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Siempre me pareció un desafío enorme que alguien te dé el voto de confianza que a veces ni vos misma te lo das”. Anita Martínez.



“Cosas que no se deben decir” propone un recorrido por los vínculos que (nos) llevan a la risa y la reflexión: los mandatos, el matrimonio, los hijos, los tiempos cambiantes, la familia, las modas… Todo gira y gira pero siempre las cosas parecen volver a un mismo lugar. Un maridaje divertido entre monólogos, títeres para adultos y canciones.



“Básicamente, tiene que ver con los vínculos, las cosas que se van dando a medida que uno va creciendo”, resume la propia Anita hablando con Río Negro, mientras viaja en auto rumbo a San Pedro.



La actriz y comediante reconoce entre risas que uno de los orígenes posibles de esta puesta fue que a sus obras la iban a ver muchos varones que la seguían de los tiempos de Mar de Fondo. Entonces se puso a pensar una obra para toda la familia en la que los hombres también se sintieran incluidos, más allá de que su protagonista fuera aquella chica de “Mar de fondo”. Así surgieron los vínculos humanos y el paso del tiempo como hilos conductores.



“A mí me gusta mucho la revista, también traje algunas cosas de algún personaje que hacía en su momento, pero ya no me caracterizo ni nada, sino simplemente lo represento con la voz”, revela. “Yo creo que eso tiene que ver también el background un poco, porque ya hace un montón que hago estos espectáculos parada frente a la gente y fui pasando por muchas etapas. La primera etapa fue ‘uh, qué desafío!’; después fue ‘¿me voy a acordar la letra?; después , ‘bueno, ¿voy a poder sostener la escena? Bueno, a ver, cuanto menos cosas tenga me resulta más efectivo el laburo”.



“Yo quería ser bailarina clásica”, confiesa Anita. “Laburé mucho hasta que hice un casting para TyC Sports y quedé. Empecé a trabajar en un programa de gimnasia. Después en otro de calidad de ida hasta que un día un productor me dijo ‘vos tenés que actuar. No puede ser que no actúes. Mañana mismo salís a ser un personaje’. Y me tuve que inventar un personaje (risas). Era una señora que cocinaba. Ese día empecé a actuar y no paré más. Me vieron de Telefé, me llamaron . Lo genial de eso fue que me propusieron hacer ese personaje en vivo y terminé acompañando a Maru Botana. Trabajé en Telefé mucho tiempo. Después se dio lo del Bailando que gané en 2014”.



Anita vuelve a aquellos años de la tele en vivo: “Lo genial de eso es que a mí me encantan los personajes, ¿viste? De hecho, extraño a Gasalla, era esa la escuela que era la que yo seguía, la que amaba. La tele antes tenía mucho de eso, muchos personajes vivos”.

P: Decías que gustan los personajes, pero curiosamente en esta obra no hacés personajes, sos vos.

R: No, ya no. Lo hice mucho tiempo y me parece que era también un poco para esconderme. Y a mí el stand up me encanta. Me encanta esa cosa que tenés con la gente que durante un tiempo le tenía como un poco de idea, ¿viste? .

Yo estudié teatro, estudié de todo en el teatro, porque la verdad que no puedo decir que no haya cosas que no haya estudiado. Estudié todo lo que te imagines. Yo me quería dedicar, para mí era como una herramienta para la corporalidad de mi como bailarina.

P: ¿Y qué te fue llevando a quedarte en la actuación?

R: Me iban llamando, me iban llamando para todo. Y con la danza lo que pasó fue que me empezaba a poner grande. Yo quería bailar clásico en el Colón, ¿viste? Y era como una utopía para mí. Yo bailaba muy bien, pero… Bailé durante muchísimos años, pero no vivía de esto.

Y me di cuenta que me llamaban para vivir de la actuación, y eso me parecía increíble. Por eso también estudié tanto, tantas cosas, porque siempre me pareció… Estudié escenografía, estudié todo. Siempre me pareció un desafío enorme que alguien te dé el voto de confianza que ni vos misma te lo das.

Ahora no lo cambio por nada, porque vos me decís ¿haces un programa de televisión o te vas a hacer una función? Y me voy a hacer una función.

P: ¿Qué artista sentís que sos finalmente?

R: Yo siento que es un oficio el que yo tengo. Este es un oficio que se va haciendo con los años. Que vos podés estudiar mucho, pero si no tenés la humildad de entender que este es un laburo de todos los días no te va a funcionar. Yo siempre siento que estoy empezando todo lo que hago, que es la primera vez para todo.

P: ¿Te sorprendió ser la actriz que finalmente fuiste? Porque no te enfocabas en serlo del modo en que finalmente te sucedió.

R: No, no me esperaba nada, pero yo no me espero nada menos si no tiene trabajo. Y yo creo que gran parte de las cosas que fui haciendo fue porque también yo soy trabajadora. He podido mantenerme vigente, cosa nada fácil a los 50 años, ¿viste? Me parece que lo más importante que podemos lograr las personas es sentirnos siempre útiles.