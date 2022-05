Esclavos en Río Negro

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

En la provincia de Río Negro la irrupción de Alberto Weretilneck después de la muerte de Carlos Soria logró revertir la ecuación social que rige en todos los países democráticos, libres y civilizados; aquí también esa ecuación regía hasta su llegada.

En efecto Alberto Weretilneck, Arabela Carreras y sus acomodados acólitos, chupamedias, lograron transformar a los ciudadanos libres, independientes de Río Negro en esclavos de los vividores de la política, de los empleados públicos que estaban antes de su llegada y de los miles que incorporaron Weretilneck y Carreras, muchos de los cuales son ñoquis.

Digo esclavos porque los ciudadanos independientes son obligados a trabajar incansablemente todo el día para poder pagar los ridículos impuestos (por lo elevado de sus montos) que ellos impusieron para poder mantener al plantel de políticos y de empleados públicos mencionados.

Digo esclavos porque para los ciudadanos independientes todo es obligación, imputación, intimación, juicio, remate.

Los ciudadanos independientes de Río Negro no tienen dirigente gremial que los defienda, no tienen vacaciones pagas, en muchos casos no tienen mutual, ni tampoco seguro en caso de que su emprendimiento laboral fracase.

Del otro lado (del político y de los empleados públicos) todos son derechos, vacaciones pagas, mutuales en algunos casos más de una, seguros, representante gremial que los defiende, seguridad laboral de por vida, encima los errores que puedan cometer los empleados mencionados y los políticos los terminan pagando casi siempre los ciudadanos.

En cualquier país del mundo el político y el empleado público sirven al ciudadano, en Río Negro es al revés. Por lo general los ciudadanos son buena gente que, trabajando con esfuerzo, se ganan la vida.