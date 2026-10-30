Deportivo Roca tropezó ante Pillmatún y Atlético Regina lo alcanzó en la cima del Clausura

Pillmatún tumbó a Deportivo Roca en el estadio Luis Maiolino y consiguió un trinufazo en su lucha por permanecer en Primera. (Foto: Gentileza Luján Martínez/@tresalegrestigres)

El Clausura de la Liga Confluencia quedó al rojo vivo. En el marco de la fecha 11, Deportivo Roca dejó pasar una gran oportunidad de afirmarse en la cima al caer 3-2 ante Pillmatún en el Luis Maiolino. Atlético Regina aprovechó el traspié, venció 2-1 a Petroleros Pampeanos y alcanzó al Naranja en lo más alto de la tabla: ambos suman 23 puntos cuando restan apenas dos jornadas para el cierre del torneo.

En Roca, el partido comenzó cuesta arriba para el local, que jugó con mayoría de titulares pese al compromiso por el Regional Amateur del domingo. A los 3 minutos, Lucas Santos recibió dentro del área y sacó un zurdazo potente al primer palo, imposible para Bruno Corsi.

El Naranja intentó reaccionar por la banda derecha, principalmente a través de las proyecciones de Diego Guevara, pero a los 30 minutos volvió a golpear la visita. Santos se hizo un autopase dentro del área y se la picó a Corsi con una gran resolución para establecer su doblete y el 2-0.

En el complemento, Deportivo Roca encontró rápidamente el descuento. A los 10 minutos, Enzo Núñez ganó de cabeza tras un tiro de esquina y puso el 2-1. Sin embargo, Pillmatún volvió a ampliar la diferencia ocho minutos más tarde, cuando Franco Paglieri también se impuso en el juego aéreo después de un córner.

El local logró descontar recién en tiempo adicional, cuando Benjamín Morales, quien había ingresado desde el banco de suplentes, marcó el 3-2 definitivo, aunque no alcanzó para evitar la derrota en casa. Pillma, por su parte, consiguió un triunfazo en el Luis Maiolino y sumó tres puntos importantes en su lucha por aferrarse a la Primera.

Atlético Regina aprovechó la caída de Roca

En su casa, el Albo hizo los deberes frente a Petroleros Pampeanos y se subió a la punta. El Albo abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo por intermedio de Tobías Rivas, quien volvió a aparecer a los 9 del complemento para estirar la ventaja y establecer el 2-0.

Petroleros reaccionó a los 20 minutos con el descuento de Tahiel Rocha, pero no le alcanzó para evitar la derrota por 2-1. De esta manera, el bicampeón Atlético Regina llegó a los 23 puntos y comparte el liderazgo con Deportivo Roca. Petroleros, por su parte, quedó quinto con 17 unidades.

En Allen, Argentinos del Norte rescató un empate agónico frente a Unión. El Mago se puso en ventaja a los 5 minutos a través de Agustín Leiva, pero cuando el partido llegaba a su fin apareció Fabián Illanes para establecer el 1-1 definitivo. Así, el Carcelero alcanzó los 19 puntos y se mantiene en el tercer puesto, mientras que el local subió al cuarto lugar, con 17.

La fecha 11 continuará este domingo 1 de noviembre con tres encuentros: Fernández Oro recibirá a Círculo Italiano desde las 12, Deportivo Huergo será local ante Cipolletti a las 12:30 y La Amistad enfrentará a CIMAC a partir de las 13.

Deportivo Roca y Atlético Regina, con la mira en el Regional Amateur

Mientras pelean por el Clausura de la Liga Confluencia, Deportivo Roca y Atlético Regina también tienen compromisos importantes por la tercera ronda del Regional Amateur. Ambos jugarán este domingo y buscarán avanzar a la siguiente instancia, con la posibilidad de cruzarse en los cuartos de final si consiguen superar sus respectivas llaves.

El Naranja recibirá a Jorge Newbery después del empate sin goles en el partido de ida en Carmen de Patagones. El equipo roquense tendrá la oportunidad de definir la serie en el Luis Maiolino y buscará hacerse fuerte ante su gente para meterse entre los ocho mejores de la región.

Por su parte, Atlético Regina visitará a San Patricio en El Chañar con una importante ventaja a su favor. El Albo se impuso por 3-0 en el encuentro de ida y buscará sellar la clasificación fuera de casa.

Si los dos representantes de la Liga Confluencia logran avanzar, se enfrentarán en los cuartos de final del Regional Amateur, en un cruce que podría sumar otro capítulo a la rivalidad entre los dos equipos que también comparten la cima del Clausura.