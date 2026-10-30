Avanza la exploración de uranio en Río Negro: EDHIPSA avanza en trámites por casi 30.000 hectáreas

La provincia de Río Negro dio un nuevo paso en el ordenamiento y tramitación de permisos para la prospección de minerales en su territorio. A través de la publicación formal en el Boletín Oficial, la Secretaría de Minería provincial dio a conocer el inicio de notificaciones administrativas vinculadas a la búsqueda de uranio por parte de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA).

Las actuaciones en curso involucran un total de 29.814,63 hectáreas situadas en el departamento San Antonio, en cercanías de la localidad de Valcheta. Esta franja geográfica se encuentra catalogada dentro del distrito minero provincial bajo la grilla catastral 4166-II.

El bloque territorial en trámite se encuentra fragmentado en tres sectores de dimensiones prácticamente equivalentes. La primera de las áreas es Los Gemelos, bajo el expediente 50152-M-2025, la cual contempla una extensión de 9.944,91 hectáreas destinadas a la investigación de minerales de primera categoría.

La segunda solicitud corresponde al área Cerro Chenque, asentada en el expediente 50153-M-2025, donde la firma estatal pretende explorar una superficie de 9.971,52 hectáreas. Finalmente, el sector denominado El Álamo abarca 9.898,20 hectáreas bajo el número de trámite 50154-M-2025.

La difusión de estos edictos oficiales tiene como objetivo central informar a los titulares de los predios involucrados. Según lo fijado por la legislación vigente, los superficiarios cuentan con un período de diez días para realizar presentaciones u objeciones ante la autoridad minera.

Este procedimiento se fundamenta estrictamente en lo estipulado por el artículo 40 del Anexo I perteneciente a la Ley Q N.º 5702 del marco regulatorio provincial. Cumplido dicho plazo y resueltas las eventuales observaciones, el expediente continúa su marcha institucional.

Es importante destacar que la publicación de estos edictos constituye una instancia puramente legal y no implica la concesión inmediata de los permisos de cateo. Tampoco autoriza el inicio automático de labores de perforación o movimientos de suelo en la zona.

Hasta el momento, las actuaciones publicadas no incluyen detalles sobre montos de inversión programados, cronogramas de trabajo en el terreno ni análisis geológicos previos respecto al potencial del recurso en cada bloque.

Las tres solicitudes notificadas forman parte de un proyecto de mayor escala que EDHIPSA hizo público semanas atrás. En dicha oportunidad, la compañía comunicó formalmente el pedido de exploración sobre ocho áreas rionegrionas que suman casi 80.000 hectáreas.

Además de los sectores actualmente notificados, el esquema general impulsado por la entidad estatal abarca los bloques La Esquina, El Salitral, Gran Bajo, Tricaco I y Tricaco II, cuyos trámites avanzan en expedientes separados.

La zona de Valcheta evidencia un dinamismo creciente en el sector geológico, con la participación simultánea de otros actores privados. Empresas como Minera Cielo Azul S.A. también registran trámites para la delimitación de pertenencias sobre yacimientos de carnotita, vanadio, oro y cobre en áreas colindantes.