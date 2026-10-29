Hallaron muerto a un hombre dentro de un camión sobre la Ruta 22 cerca de Río Colorado

Un trágico hallazgo se produjo en inmediaciones de la Ruta 22, cerca de Río Colorado, este miércoles 28 de octubre. Un hombre fue encontrado muerto dentro de un camión. Qué se sabe hasta el momento.

Según precisaron medios locales como Besta y Siete En Punto, el hecho sucedió cerca de las 17, a la altura del kilómetro 892, a poco del límite entre Río Negro y La Pampa.

Allí, localizaron un camión marca Iveco con semirremolque que transportaba neumáticos sobre la banquina. En su interior, el conductor -que estaba sentado en su asiento con el cinto de seguridad puesto- se encontraba ya sin signos vitales.

Qué se sabe de la muerte del camionero en Ruta 22

Según información recibida por los sitios ya citados, las autoridades constataron que el deceso se produjo debido a un paro cardiorrespiratorio.

Este medio intentó contactarse con fuentes del Ministerio Público Fiscal o Tránsito para averiguar las diligencias correspondientes, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la víctima fatal no fue identificada hasta el momento.