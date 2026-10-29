Las empresas del Parque Industrial Capital de Neuquén tendrán 10 años de exención de la licencia comercial

Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad de Neuquén, aseguró que hay mucho interés de las empresas por radicarse en el Parque Industrial Capital. (Foto: gentileza)

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la ordenanza que establece un régimen impositivo específico para las empresas que se radiquen en el Parque Industrial Capital, con 10 años de exención de la licencia comercial. La iniciativa, impulsada por el intendente Mariano Gaido, busca fomentar nuevas inversiones y fortalecer la actividad productiva de la ciudad.

El coordinador de Gestión Económica de la Municipalidad, Gastón Contardi, destacó la importancia de contar con este marco normativo antes de avanzar con la comercialización de los lotes. Además, señaló que las obras de infraestructura del parque ya están en marcha.

“Esto fue un paso importante porque, inclusive antes del proceso de venta de tierra, ya está aprobado el régimen impositivo que va a tener el Parque Industrial. Sumado a esto, las obras están en marcha, así que las cosas vienen sucediendo en función de lo que se presentó y se explicó para el desarrollo del Parque Industrial”, expresó Contardi.

Qué requisitos deben cumplir las empresas para acceder a la exención de la licencia comercial en Neuquén

El régimen establece un plazo de un año para la presentación de los proyectos y de tres años para la ejecución de las obras. Una vez cumplidos los requisitos correspondientes, las empresas podrán acceder a los 10 años de exención de la licencia comercial. Así, las firmas que compren tierras en el parque y concreten su proyecto dentro de esos plazos dejarán de pagar ese tributo municipal durante una década.

Cuánto cuestan los lotes del Parque Industrial Capital y hasta cuándo se pueden presentar proyectos

Según explicó Contardi, las empresas interesadas tienen plazo hasta el 2 de noviembre para presentar sus proyectos de inversión mediante declaraciones juradas. Con esa información, el Municipio analizará las propuestas y elevará al Concejo Deliberante la iniciativa para autorizar la venta de los terrenos.

La propuesta contempla un precio promocional de US$ 20 por metro cuadrado, con un anticipo del 30% y el saldo en 24 cuotas, de acuerdo con las condiciones que se establezcan y la aprobación legislativa correspondiente. A modo de ejemplo, un lote de una hectárea (10.000 metros cuadrados) costaría US$ 200.000, con un anticipo de US$ 60.000 y 24 cuotas de unos US$ 5.833.

El funcionario indicó que el proceso registra un importante interés del sector privado. Debido al volumen de solicitudes, el Municipio lo organizó en distintas etapas para facilitar la presentación de la documentación y el análisis de cada proyecto.

“Hay obviamente mucho interés. Va a haber varios cortes: el 2 de noviembre se termina el primer corte del proceso que tiene que ver con los proyectos que van a derivar en la venta de tierras. Posteriormente va a haber más cortes, es decir, nuevas convocatorias para que las empresas puedan comprar tierras en el parque”, detalló Contardi.

El coordinador agregó que la intención es avanzar de manera progresiva, según la cantidad de firmas interesadas y las necesidades planteadas en las reuniones con los empresarios. “La intención es obviamente ir volcando paulatinamente todo ese proceso porque realmente es tanto el volumen, tanta la cantidad, que lo hemos ido dividiendo en función de la demanda y en función de las necesidades que han tenido las empresas”, afirmó.

Segunda ordenanza: el Parque Industrial de Neuquén se ampliará a más de 2.000 hectáreas

En paralelo, el Ejecutivo municipal trabaja en una segunda ordenanza que enviará al Concejo Deliberante durante la segunda semana de noviembre. Ese proyecto incluirá los indicadores urbanísticos, la zonificación y la ampliación del parque a más de 2.000 hectáreas.

La iniciativa también sumará modificaciones vinculadas con el proyecto del Parque Solar y la autorización para avanzar con la venta de tierras. Esa aprobación será la que habilite, finalmente, la comercialización de los lotes a las empresas que presenten sus proyectos.