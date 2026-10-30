Presupuesto 2027: Neuquén gastará $15 millones por habitante y duplicará a tres provincias centrales

La provincia de Neuquén prevé llevar la inversión pública por habitante hasta los 15,2 millones de pesos el año que viene (9.743 dólares al tipo de cambio oficial para la venta minorista del Banco Nación) y recibir un 73% más de regalías por la extracción de petróleo y gas, hoy realizada casi en su totalidad en Vaca Muerta.

Los datos se desprenden del presupuesto para 2027 que elevó ayer el gobierno de Rolando Figueroa a la Legislatura, documento en el que se puede verificar un marcado incremento tanto de los gastos como de los ingresos.

El proyecto enviado por el Ejecutivo neuquino espera sumar recursos por 11,4 billones de pesos (7.310 millones de dólares), un crecimiento del 51% respecto al año anterior.

En el caso de las erogaciones, considerando las de capital y las corrientes, el pronóstico es que se eleven hasta 11,2 billones de pesos (7.180 millones de dólares), con una suba del 49% contra 2026.

Las regalías, sin freno

Si se desglosa el origen de los ingresos corrientes, es posible observar que casi el 46% de ellos provendrán de las regalías, el concepto que la provincia cobra por la producción de hidrocarburos y la hidroeléctrica al ser dueña de sus recursos.

El otro 54%, indica el cálculo del Ejecutivo, se obtendrá de los tributos provinciales (28,1%), los tributos nacionales que se coparticipan (15,1%) los recursos corrientes (11,2%) y los recursos de capital (0,2%).

Del lado de las erogaciones, alrededor del 84% se destinará en gastos corrientes y el 16% restante en gastos de capital. Dentro de las necesidades corrientes, que ascenderán hasta los 9,4 billones de pesos (6.025 millones de dólares), vale mencionar la participación del gasto en personal, que demandará un 67% de todo lo proyectado.

Neuquén contra otras jurisdicciones: qué dice el gasto per cápita

Considerando el gasto público total, la inversión por habitante será récord y llegará hasta los 15,2 millones de pesos por habitante, con un crecimiento del 49% respecto al indicador per cápita de este año.

Para tener dimensión del número, una opción válida es compararlo con otras provincias, en particular aquellas que ya presentaron su presupuesto para el 2027 y tienen una población hasta dos o tres veces más grande.

De esta manera, si se mide el gasto por habitante de Neuquén con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8 millones de pesos), Entre Ríos (6 millones de pesos) y Mendoza (4 millones de pesos), jurisdicciones que también compartieron su previsión para el próximo ejercicio, este los supera por 96%, 150% y 267%, respectivamente.

El petróleo, una de las claves

Al repasar el total de las regalías, las más importantes, como es habitual, serán las de petróleo. De los 5,2 billones de pesos que se esperan recaudar (3.333 millones de dólares), 4,2 billones (2.692 millones de dólares) provendrán del crudo, un 82% más en comparación con este 2026.

El cálculo se hizo sobre un precio del petróleo brent de 68 dólares para el próximo año y una producción diaria estimada en 806.000 barriles, una proyección factible de verse conservadora si se tiene en cuenta que el valor internacional hoy oscila los 114 dólares por unidad.

Por su parte, las regalías por la producción de gas alcanzarían los 970.000 millones de pesos (621 millones de dólares), 43% más en comparación con este año. Los ingresos restantes por este pago llegarán por la producción hidroeléctrica, que aportará 62.000 millones de pesos (40 millones de dólares) y crecerá en términos anuales un 98% de acuerdo a la Provincia.

Cómo será la evolución de los gastos corrientes

Al poner la lupa sobre los gastos corrientes, el crecimiento interanual es del 49%, en sintonía con los porcentajes exhibidos en el resto del presupuesto.

Como se mencionó, la partida que más esfuerzo demandará será la de personal, que requerirá un 67% de los mismos: 6,3 billones de pesos (4.000 millones de dólares). El número de empleados fue establecido en 71.548, entre planta permanente y temporaria, de los cuales 68.336 se desempeñarán en el Poder Ejecutivo.

Por jurisdicción, la cartera que más demandará será el Consejo Provincial de Educación, con 2,6 billones de pesos, el 42% de todo lo que el Gobierno prevé gastar.

De lo anunciado para gasto salarial, el Ejecutivo indicó que el 82% se destinará para tres servicios esenciales: seguridad, salud y educación. Los tres poderes del Estado y sus servicios no esenciales representarán el 18% restante del gasto salarial.

En esa cuenta será relevante lo que demande el cumplimiento del convenio salarial vigente, al menos, para una parte considerable de la administración pública. Este comprende un esquema de actualización trimestral por IPC, el pago de dos bonos y la actualización de algunos ítems particulares hasta junio de 2027.

Más recursos para obras

El gasto de capital, por su parte, ascenderá hasta 1,8 billones (1.100 millones de dólares), 1,7 billones de los cuales irán a inversión real directa. Allí está incluido el plan de obra pública que el Ejecutivo viene desplegando desde 2025, luego del primer año de gestión que estuvo abocado a la renegociación de los contratos de los principales proyectos de infraestructura.

Entre las obras previstas, destaca la construcción de EPETs en Villa La Angostura, Centenario, San Patricio del Chañar, Neuquén y Rincón de los Sauces; la inversión en el hospital Norpatagónico y el servicio de Nefrología del hospital Castro Rendón; y el desarrollo de centros de salud en Chos Malal, Zapala, San Martín de los Andes y Rincón de los Sauces.

También abarca los trabajos destinados a ampliar la capacidad carcelaria de la provincia, las iniciativas para mejorar la interconexión eléctrica de Neuquén como el cierre del Anillo Norte y la línea Alivilla, y la extensión de la red vial, que se busca duplicar en cantidad de kilómetros pavimentados.

El mensaje del Gobierno que acompañó el presupuesto también divide el gasto según su funcionalidad. Así, el 55% se usará para servicios sociales, 22% para administración gubernamental, 13% para servicios económicos, 8% para servicios de seguridad y solo 2% para servicios de deuda.