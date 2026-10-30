Necrológicas de hoy, viernes 30 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 30 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo)
Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith
SOTO, FABRICIO JAVIER
Falleció en Neuquén el día 27 de Octubre a la edad de 46 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF.
MANDALARI, ANTONIETA VICENTA
Falleció en Neuquén el día 28 de Octubre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
COSTA, IGNACIO JOSE
CALF participa con dolor su deceso acaecido en la ciudad de Cipolletti a la edad de 78 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 17 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
ORTALE, DELIA SUSANA
CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 8 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
Fain, Bernardo
En el noveno aniversario de su fallecimiento su hermana Aida, sus sobrinos Gastón, Erica y familia, lo recuerdan con mucho cariño.
Spoto, Liliana
22/10/2026 Con nuestro más sentido dolor despedimos a nuestra amiga Lic. Liliana Spoto y acompañamos a Maxi y Desi y a toda su familia en tan difícil momento. Elevamos una oración por su eterno descanso. Sus enseñanzas y afecto nos acompañarán siempre. Patricia A Fernandez y Claudio Andreani y familia.
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