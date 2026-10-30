Necrológicas de hoy, viernes 30 de octubre de 2026

TAMBORINI, ENRRY E. (Tambo) Falleció en Mar del Plata el 24/10 a los 92 años. Su esposa Delia, sus hijos Henry y María, sus nietos Juan, Juana, Florencia, Martín, Malena y Joaquín participan su fallecimiento y elevan una oración por el eterno descanso de su alma junto a su hija Edith

SOTO, FABRICIO JAVIER Falleció en Neuquén el día 27 de Octubre a la edad de 46 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. . SERVICIO SOCIAL CALF.

MANDALARI, ANTONIETA VICENTA Falleció en Neuquén el día 28 de Octubre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 16:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

COSTA, IGNACIO JOSE CALF participa con dolor su deceso acaecido en la ciudad de Cipolletti a la edad de 78 años y comunica que sus restos, velados en sala A de calle Bahía Blanca 546, fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 17 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ORTALE, DELIA SUSANA CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 86 años y comunica que sus restos fueron inhumados el día 28 de octubre del 2026 a las 8 hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

Fain, Bernardo En el noveno aniversario de su fallecimiento su hermana Aida, sus sobrinos Gastón, Erica y familia, lo recuerdan con mucho cariño.