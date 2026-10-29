CALF confirmó la lista para renovar su Cuerpo de Delegados

La Cooperativa CALF oficializó la única lista presentada para renovar su Cuerpo de Delegados y proclamó a 99 titulares y 99 suplentes. La nómina Celeste y Blanca cumplió con los requisitos estatutarios y quedó habilitada para la renovación de representantes.

El plazo de inscripción cerró el miércoles 28 de octubre a la medianoche, según lo establecido en el Estatuto Social. La lista Celeste y Blanca fue la única que formalizó su candidatura para los 25 distritos electorales de la Cooperativa.

CALF proclamó a 198 delegados tras oficializar la única lista presentada

La presentación quedó registrada en un acta notarial realizada por el escribano Camilo Echevarría. La documentación incluyó las nóminas de candidatos titulares y suplentes, las aceptaciones de cargos, los certificados de libre deuda y los avales correspondientes.

La oficialización se concretó este jueves durante una reunión del Consejo de Administración realizada en las instalaciones de CALF. El encuentro fue presidido por el ingeniero Marcelo Severini.

Tras verificar el cumplimiento de los artículos 51, 52, 53, 54 y 55 del Estatuto Social, el Consejo de Administración aprobó la nómina. De esta manera, quedaron proclamados los 99 delegados titulares y 99 suplentes, de acuerdo con el artículo 59.

También estuvieron presentes la secretaria institucional, Agustina V. Creide; Yenny Fonfach Velásquez, en representación del Consejo de Administración en su carácter de secretaria general; y el apoderado legal de la Cooperativa, el doctor Víctor Ernesto Cofré.

El próximo paso será la Asamblea Ordinaria de Delegados, convocada para el 14 de noviembre. Durante la reunión se tratará la aprobación de la memoria, el balance, el cuadro de resultados y los anexos correspondientes al ejercicio.