Tiene 23 años, es docente universitario, politólogo y se prepara para liderar la política

Timoteo Gordillo Cabarco tiene 23 años y es el único representante de Río Negro en el programa País Federal.

A los 23 años, Timoteo Gordillo Cabarco se prepara para el futuro que quiere construir: hacer política y liderar, pero con formación y responsabilidad. Es de Roca y participa como único representante rionegrino en País Federal, un programa de jóvenes líderes, de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). Entre la docencia y sus estudios, aprovecha cada experiencia para aprender y sumar herramientas antes de asumir ese desafío.

“Es una experiencia increíble. Reúne a jóvenes de las 24 provincias y cuenta con visitas de primer nivel: funcionarios del país y extranjeros, exfuncionarios, exparlamentarios, exsenadores y gobernadores. Es muy enriquecedor para conocer la realidad política y social del país”, contó ayer, en una pausa entre panel y panel, desde Buenos Aires.

Timoteo es licenciado en Ciencias Políticas y está terminando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, donde, además, es profesor de la materia Geografía Política y Económica Argentina.

Para llegar al programa, tuvo que aprobar un examen escrito de 40 preguntas sobre cultura general, historia, literatura, cine, política y economía, tanto nacional como internacional. Quienes superaron esa instancia pasaron a una entrevista oral con cinco exbecarios, en la que se evaluaron sus capacidades de liderazgo, debate y oratoria. “Teníamos que debatir y estuvimos una hora haciéndolo, palo a palo”, contó en diálogo con Río Negro Radio.

El joven rionegrino participa de encuentros con funcionarios, legisladores y referentes políticos de todo el país.

El programa País Federal está destinado a jóvenes de distintas ciudades del país, con el objetivo de que se formen y reflexionen sobre los temas de actualidad nacional desde una perspectiva amplia, pluralista y con espíritu federal. Durante una semana, los participantes asisten a reuniones con ministros, diputados, senadores, empresarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Para Gordillo, es una oportunidad de conocer distintas perspectivas y aportar una mirada desde el interior del país. «Muchas veces me pasó en la facultad que la política se discute mucho desde una perspectiva nacional y desde Buenos Aires. Por eso, me parece importante aportar el punto de vista de alguien del interior de la Patagonia».

Entre los temas que le interesa poner en discusión están la industria energética, los hidrocarburos, el gas y el potencial turístico de Río Negro. «Quiero llevar una mirada patagónica y rionegrina. Además, como hay becarios de todo el país, me interesa la relación que se construye, las ideas que intercambiamos y las herramientas que cada uno se va a llevar para implementar después en su provincia», explicó.

Para llegar al programa, Timoteo tuvo que aprobar un examen.

Mirada joven de la política

Su interés por la política está acompañado por una mirada crítica sobre la preparación de quienes ocupan cargos públicos. A su entender, la falta de formación y el desconocimiento de la actualidad contribuyen al desprestigio de la actividad.

«A mi edad y por lo que viví de chico, creo que hay mucha falta de capacitación y de formación. Y no me refiero simplemente a tener un título universitario, sino al conocimiento de la actualidad y de otros temas», afirmó. Y agregó: «Hay diputados y senadores que aparecen y dan discursos que hacen que uno se pregunte en qué país o en qué realidad viven».

Timoteo considera que ese problema tiene consecuencias sobre la confianza social. «La política está muy desprestigiada, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y le atribuyo mucha responsabilidad a la falta de formación. A veces se ve a los políticos como personas que están en un escalón superior, pero después uno se encuentra con que no tienen la preparación que esperaba. Eso termina degradando a la política», analizó.

No oculta sus aspiraciones: quiere llegar a ser gobernador y presidente. Por eso, entiende que esta etapa debe estar dedicada a estudiar, capacitarse y sumar experiencias antes de asumir mayores responsabilidades. También identifica entre sus fortalezas el seguimiento de la actualidad.

El programa País Federal reúne a 85 jóvenes de distintas provincias para debatir sobre la realidad política, económica y social de la Argentina.

La baja participación en la política

Para el joven politólogo, la baja participación electoral está relacionada con el rechazo que genera la política y con la falta de interés de una parte de la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. «Muchos gobernantes asumieron con un discurso contrario al statu quo, como ocurrió, por ejemplo, con Javier Milei. Podemos ver que más del 50% de los votantes lo eligió en el balotaje, pero esa decisión también estuvo motivada, en gran medida, por el rechazo a la política tradicional», señaló.

También vinculó el desinterés con el contexto en el que creció su generación. «Es algo que también se ve entre los jóvenes, entre la gente de mi edad. Muchos rechazan la política o directamente no se interesan por ella. Esto también tiene que ver con que crecimos en hogares y vivimos nuestras vidas en un contexto de mucho rechazo y desprestigio de la política», sostuvo.

Al finalizar la semana de País Federal, los becarios serán evaluados por su desempeño, las preguntas que formulen, el vínculo con los demás participantes y el interés que demuestren durante los encuentros. De ese proceso surgirán 15 seleccionados para viajar durante un mes a Estados Unidos, donde visitarán Washington, la Casa Blanca, el Capitolio y el Pentágono.

También viajarán a Texas para conocer su Capitolio y reunirse con el gobernador. Para Timoteo, esa posibilidad representa una nueva instancia de aprendizaje en un camino profesional que, a sus 23 años, recién comienza.