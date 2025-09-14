Escuela primaria 101, un siglo de representativa enseñanza



En la búsqueda de historias pioneras, fuimos a desentrañar las raíces de la escuela 101, emblemática institución ubicada a la vera de la ex ruta 22. Y allí nos encontramos con un edificio cubierto de historia en sus paredes, sus pisos, mientras que sus docentes ejercían la tarea sin escatimar esfuerzos. El 15 de septiembre de 1925, el Sr. Enrique Carro alquiló un pequeño edificio con el fin de fundar una escuela; fue su primera directora la Sra. Margarita Salinas de Páez, con un total de 15 alumnos.

El edificio constaba de dos aulas y una habitación para uso del director. Según lo testimoniado en su libro histórico, los primeros maestros venían desde Neuquén en el último colectivo de línea llamado “El Gaucho pobre”, que hacía un solo recorrido por día. El director vivía en el predio de la escuela y sus gallinas solían poblar las aulas. Sus primeros maestros llegaban en Sulky o a caballo a trabajar. En 1927 fueron Domingo Sarchi, Rosa de Quiroga y la profesora de música María Antonia Linares. En 1929 fueron asignados como maestros la Sra. de Sosa; el Sr. Guillermo R. Montiveros y la Sra. Teresa Mantilla de Gandina como maestra de manualidades.

En 1932 se hizo cargo de la dirección Juana Ponce de León, quien mejoró la asistencia resentida al formar una asociación de “madrinas de asistencia”. Al año siguiente se creó la biblioteca y el museo escolar. Se nombró a una madrina de lectura, encargada de enviar diarios, periódicos y revistas para que sean leídos por los niños. Se fundó el Club “Contadores de cuentos infantiles” con el lema “Rosa, salud y felicidad”.

Se formó la Sociedad Cooperadora, con la presidencia de Felipa Bosch. Se obtuvieron ahorros en la Caja Nacional de Ahorro Postal. La escuela obtuvo un piano, una mesa de ping pong, raquetas de tenis, tobogán, hamacas, sube y baja. En 1935 se hicieron gestiones para tener terreno propio para la construcción del edificio escolar. El 11 de septiembre de 1938 la escuela, numerada 101, se le impuso el nombre de “Paula Albarracín de Sarmiento”.

Según el registro que leemos, en esas épocas a los alumnos se les daba obligatoriamente para defensa de su salud una porción de mazamorra, una cucharada de aceite de hígado de bacalao y una pastilla contra el bocio. En 1937, la escuela dictaba hasta 4to. grado; en 1938 hasta 5to. Grado y en los años 40 se completó el 6to. Grado. En 1939 se creó el comedor escolar, y en 1941/41 se construyó un salón comedor. En 1942 dictaba clases el Sr. Eduardo Alizzeri, quien, con varios alumnos, construyó un mapa de la República Argentina en relieve con división política. En 1948 ocurrió un hecho histórico ejemplar: el señor Alberto Saavedra, agricultor de la zona, dona la sección 1° de la fracción del lote n° 8; lugar donde funciona la escuela. Se realizó la mudanza al nuevo edificio y se inauguró en junio de 1953, con 117 alumnas y 162 varones, argentinos y españoles.

Su estructura es la que atiende las características del proyecto del Primer Plan Quinquenal durante el gobierno de Perón. Renombrados docentes marcaron la historia de la escuela: el Sr. Agundez y su esposa la maestra Victoria Vicky S. de Agúndez; las señoritas Amelia, Teresita, Aurora, Anita, la señorita Del Río y el canto patrio inconfundible de Alicia Vega de González; imposible nombrar a todos los maestros que dieron clases en sus aulas. La Portera era Mercedes Gómez de López, una vida signada por la escuela, respetada y querida por todos. Desde su creación, la escuela dependía del Consejo Nacional de Educación; a partir de 1976 las escuelas nacionales pasaron a depender de las provincias.

Cuando en la provincia neuquina se implementó el Programa Educativo Provincial PEP, se creó el distrito Educativo Colonia Valentina, conformado por establecimientos de barrios aledaños. Sus actuales directivos son:

Directora: Paula Saavedra. Vicedirectoras: María Elena Sánchez y Lorena Huaiquelef. En junio cambiaron las vicedirectoras: Mónica Llampa y Lorena Huaiquilef. La totalidad de la matrícula de estudiantes en la actualidad de nivel inicial y primaria: 495.

La vicedirectora María de los Ángeles Graneros está con licencia por ser parte del equipo de Huertas escolares de la provincia. Esta es una breve síntesis de la historia de una centenaria institución que continúa con los pasos de aquellos maestros que marcaron un notable camino.

Nuestro homenaje.