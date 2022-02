Espacios públicos, participación ciudadana

Neuquén

En su discurso de apertura del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el intendente Gaido anunció obras, entre ellas la construcción del nuevo centro cultural “Confluencia”, presentado como una mega obra, a levantarse en el sector Oeste del Parque Central y “…una superficie cubierta de 7.500 m2, más 3.000 m2 de espacios semicubiertos”. Se refirió al servicio de transporte urbano, al llamado a una audiencia pública, agregando: “No nos basta el conocimiento de los expertos en el tema, si el resultado no refleja la participación ciudadana”.

Conviene recordar cuando se discutió el nombre del pasaje que comunica las calles Rioja y Misiones: “El nombre fue propuesto por el bloque del MPN (…) cada uno de los ediles dio su opinión. La votación resultó 14 a favor de ‘Vecinalistas Neuquinos’. Sifuentes, del MPN, fundamentó la propuesta manifestando que “cuando se vetó la ordenanza el año pasado no entendimos el motivo del porqué. El Parque Central ya dejó de ser sólo de los vecinos del centro, sino que allí confluyen todos los neuquinos de todos los barrios”… Pelliza, (UCR) puntualizó que para poner ‘Vecinalistas Neuquinos’ no se consultó a las comisiones de los barrios del centro, que son los que tienen injerencia sobre esta área…” (La Mañana, 06/04/07)

No han sido consultadas las C.V. del área centro, ni “todos los neuquinos de todos los barrios”, tampoco al Colegio de Arquitectos de Neuquén, para ver qué opina de destinar 3.000m2 al estacionamiento:

“Según Diego López de Murillas, presidente del C.A.N, no es sustentable construir edificios y destinar varios pisos sólo al estacionamiento. “Las construcciones hay que pensarlas para la gente y no para los autos”. (La Mañana, 02/10/16)

¿Por qué no consultar también a la UNCo sobre el Impacto Ambiental de ocupar parte de un pulmón verde para poner cemento?

Eduardo Frapiccini-DNI 5.491.099