Estacionamiento medido en San Martín de los Andes

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado – Exjuez

ZAPALA

“¿Dónde fueron a parar los 505 millones del estacionamiento medido?” recaudado en la ciudad de San Martín de los Andes se pregunta el periodista Fernando S. Ciuffolotti, interrogante al que se adhiere el contralor municipal Jorge Fernández remarcando que ese dinero no fue destinado ni al boleto estudiantil gratuito ni al fondo de movilidad urbana conforme lo prescrito en la normativa vigente.

El suscrito agrega que además del destino del dinero recaudado es importante destacar las múltiples dificultades que provoca la decisión de convertir a la bella aldea sanmartiniana en una metrópolis urbana.

Así la prohibición del libre estacionamiento de los vehículos de pobladores y turistas es una odiosa disposición pues en muchos casos tratar de conseguir un espacio para estacionar un auto es sumamente difícil ya que tal como sucede en CABA donde transita una flota automotor varias veces mayor que la local es común dar vueltas y vueltas por la urbe para conseguir la parada necesaria para adquirir bienes, hacer un trámite o una visita médica y luego culminada la manda volver a estacionar en lugares permitidos fijados arbitrariamente constituye una pérdida relevante para dejar el vehículo en un lugar adecuado y poder disfrutar, sin la turbación del estacionamiento, de la belleza de ésta Aldea de Montaña.

Estimo que sería una buena medida seguir el principio que resalta el preámbulo de la Constitución Nacional que impone como obligación de los gobiernos nacional, provincial y municipal a proveer al bienestar general de la gente instrumentando las medidas que se dispongan sean una acción que facilite el tránsito por la villa y no generando trabas que instan al mal humor de residentes y turistas.