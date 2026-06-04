En Cipolletti el nuevo Centro Comunitario del barrio Don Bosco ya tiene un 50% de avance

En Cipolletti, el nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Don Bosco, alcanzó un avance del 50%, según informó la Secretaría de Obras Públicas municipal. El edificio está entre calles Perú y Primeros Pobladores y busca reemplazar al anterior centro comunitario, que sufrió pérdidas durante un incendio en 2023.

Según informaron desde el Municipio, se está finalizando con la cubierta del edificio, la colocación de chapas, la instalación de aberturas y puertas interiores, además de tareas de ladrillo rasado en el exterior.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, detalló que la ubicación céntrica beneficiará a los barrios cercanos. En ese sentido, indicó: «el Centro Comunitario también tiene preparada una cocina comunitaria para que los emprendedores puedan desarrollar sus actividades y certificar sus productos. El impacto va a ser también importante en los barrios adyacentes, que están a pocos minutos del barrio Don Bosco».

Esta semana se terminarán los trabajos de instalado chapas, aberturas, y puertas interiores. Foto: Municipio Cipolletti

La obra es llevada adelante por la Municipalidad de Cipolletti y el Gobierno de Río Negro, en el marco del programa «Junto al Municipio Construyendo Provincia«. Los trabajos están a cargo de la empresa Quatro SRL.

El proyecto contempla la construcción de 430 metros cuadrados distribuidos en dos etapas. La primera está en ejecución y comprende 280 metros cuadrados destinados a un salón multipropósito con baños, depósitos y una cocina para uso comunitario y producción de alimentos.

La segunda etapa, sumará otros 150 metros cuadrados e incluirá oficinas para el personal, un aula de capacitación, depósitos, un sector de carga y descarga, además de servicios complementarios como baños, oficinas y sala de máquinas.