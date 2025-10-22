SUSCRIBITE
Ciabatta casera: ideal para unos ricos sandwiches primaverales

Empezamos a pensar comidas rápidas, pero hechas en casa. Amasar es una terapia así que esta es la receta que buscabas. La propuesta es de @santigiogini.

Ciabatta casera: ideal para unos ricos sandwiches primaverales

Empezamos a pensar comidas rápidas, pero hechas en casa. Amasar es una terapia así que esta es la receta que buscabas. La propuesta es de @santigiogini.

Lista de Ingredientes

harina 000: 500 gr

agua: 350 ml

aceite de oliva: 30 ml

levadura seca: 7 gr

sal: 10 gr

PARA LOS RELLENOS: --

mortadela: a gusto

queso tybo: a gusto

palta, tomate, pepino: a gusto

pollo desmenuzado: a gusto

mayonesa: a gusto

queso crema: a gusto

sal, pimienta, ají molido: a gusto

aceite de oliva: c/n

Preparación

En un recipiente, mezclar agua, aceite de oliva, levadura, sal y harina. Mezclar con una cuchara y no amasar. Dejar reposar 45 minutos tapado.

Pasado este tiempo, con las manos mojadas hacer pequeños cierres con la masa de afuera hacia adentro, volver a tapar y dejar 20 minutos.

Tomar la masa desde el medio, levantar y plegar sobre sí misma hacerlo tres o cuatro veces hasta lograr una masa uniforme, dejar descansar y repetir 20 minutos más tarde.

Una vez que la masa esté bien fermentada y en bloque, colocar harina sobre la mesada, dejar caer la masa sin tocarla, solamente acomodar tratando de formar un rectángulo. Espolvorear, harina sobre la masa y cortar seis u ocho rectángulos según el tamaño de la ciabatta deseada.

Estibar /colocar dentro de un asadera que puede tener papel manteca o directamente sobre la asadera. Cocinar en un horno pre calentado a 250° C entre 20 y 25 minutos aproximadamente .

Combinar los ingredientes para hacer ricos y frescos sandwiches.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

Receta fácil

sandwich
Preparación

