Ciabatta casera: ideal para unos ricos sandwiches primaverales
Empezamos a pensar comidas rápidas, pero hechas en casa. Amasar es una terapia así que esta es la receta que buscabas. La propuesta es de @santigiogini.
Lista de Ingredientes
harina 000: 500 gr
agua: 350 ml
aceite de oliva: 30 ml
levadura seca: 7 gr
sal: 10 gr
PARA LOS RELLENOS: --
mortadela: a gusto
queso tybo: a gusto
palta, tomate, pepino: a gusto
pollo desmenuzado: a gusto
mayonesa: a gusto
queso crema: a gusto
sal, pimienta, ají molido: a gusto
aceite de oliva: c/n
Preparación
En un recipiente, mezclar agua, aceite de oliva, levadura, sal y harina. Mezclar con una cuchara y no amasar. Dejar reposar 45 minutos tapado.
Pasado este tiempo, con las manos mojadas hacer pequeños cierres con la masa de afuera hacia adentro, volver a tapar y dejar 20 minutos.
Tomar la masa desde el medio, levantar y plegar sobre sí misma hacerlo tres o cuatro veces hasta lograr una masa uniforme, dejar descansar y repetir 20 minutos más tarde.
Una vez que la masa esté bien fermentada y en bloque, colocar harina sobre la mesada, dejar caer la masa sin tocarla, solamente acomodar tratando de formar un rectángulo. Espolvorear, harina sobre la masa y cortar seis u ocho rectángulos según el tamaño de la ciabatta deseada.
Estibar /colocar dentro de un asadera que puede tener papel manteca o directamente sobre la asadera. Cocinar en un horno pre calentado a 250° C entre 20 y 25 minutos aproximadamente .
Combinar los ingredientes para hacer ricos y frescos sandwiches.
