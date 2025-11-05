Estados Unidos está retrocediendo
Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429
Puerto de San Antonio Este
Lo vemos en Latinoamérica quienes estamos cansados de las movidas belicistas de EE.UU. en cualquier parte del mundo: Libia, Irak, Siria, Afganistán o Ucrania, como antes lo fueron Corea o Vietnam.
Ante cualquier peligro de una revolución o cambio social importante, inmediatamente eran provocados para entrar en conflicto y destruidos como países, sus riquezas saqueadas y sus líderes asesinados
Actualmente EE.UU. tiene a sus flotas en el Atlántico y en el mar Caribe amenazando a Venezuela y Colombia.
Sin embargo, ambos países tienen presidentes que junto a sus nobles ciudadanos que resistirán cualquier intervención.
Además, China, Rusia y sus Fuerzas Armadas le presentarán batalla al poder norteamericano que está loco por el petróleo y las riquezas de esos pueblos, digo yo.
