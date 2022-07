Estados Unidos no es faro de DD.HH.

Esta cada día más claro que Estados Unidos, tal y como está montado hasta el momento el país, es una dictadura, se quiera mostrar como se muestre.

Esto lo revela una vez más la hipócrita visita de Biden al reino de Arabia Saudí, el cual lo calificó de que no respetaba los derechos humanos pero no ha dudado un ápice a su vez en realizar negocios con la dictadura árabe.

Todas las promesas electorales se convierten en palabras que se las lleva el aire a la hora de la práctica.

Esto también muestra lo que venimos diciendo hace tiempo en cuanto a la debilidad en la que se encuentra el país norteamericano.

Hace negocios ahora con un país que mata a los niños del Yemen sin compasión y que tampoco dudó de asesinar al periodista crítico y columnista del Washington Post.

Estados Unidos es un país en franca decadencia por decir algo suave.

No es el faro de los derechos humanos como ha querido avalarse yendo de policía del mundo en el caso de Ucrania y lo vemos en ese encuentro de forma clara , donde la vida no importa, sólo los negocios.

*por Antonio García, chipnumero@yahoo.com