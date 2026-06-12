Feriado del 15 de junio: así funcionarán los servicios en Neuquén, qué pasará con COLE y SAEM

El próximo lunes 15 de junio, feriado por el paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, habrá modificaciones en distintos servicios municipales de Neuquén. La municipalidad confirmó este viernes cómo será el esquema de horarios para cada sector.

Qué servicios municipales de Neuquén cambian durante el feriado del 15 de junio

Según informó la Municipalidad, la recolección de residuos funcionará normalmente, mientras que el transporte público circulará con frecuencia de domingo o feriado.

El Servicio de Atención al Estacionamiento Medido (SAEM) no prestará servicio durante toda la jornada. Además, los Centros de Transferencia permanecerán cerrados.

Por su parte, los cementerios municipales Central y Parque El Progreso estarán abiertos para visitas entre las 9 y las 19. Además, la Línea 147 atenderá consultas de 8 a 15, mientras que la Línea 103 de Protección Civil permanecerá disponible las 24 horas para emergencias.

En tanto las oficinas de Turismo atenderán con normalidad durante el fin de semana largo y el feriado. También continuarán las actividades guiadas previstas para quienes visiten la ciudad. Al respecto, la oficina de Turismo del Centro y la ubicada en la ETON abrirán de 8 a 20. Luego, la Oficina Puente funcionará de 8 a 19 y la del balneario Gustavo Fahler atenderá de 8.30 a 19.

Por otra parte, la subsecretaría de las Mujeres mantendrá una guardia para consultas por situaciones de riesgo vinculadas con violencia de género entre las 10 y las 13.

Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse con el área legal al 299-5121506 o con el área psicosocial al 299-5940202. El servicio estará disponible durante el horario informado por el Municipio para responder consultas urgentes.