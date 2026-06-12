Becas Progresar 2026: cómo presentar tu reclamo ante la Secretaría de Educación

En el marco del proceso de adjudicación para el ciclo lectivo actual, la Secretaría de Educación habilitó formalmente la instancia de reclamos administrativos y académicos para las líneas obligatoria y superior de las Becas Progresar 2026.

Esta medida de excepción en las Becas Progresar 2026 surge tras detectarse inconsistencias en la carga de datos por parte de diversas instituciones educativas, lo que derivó en la denegación preventiva del beneficio para miles de estudiantes.

Quienes hayan recibido una notificación negativa debido a problemas en la certificación escolar o errores de registro, disponen ahora de una ventana temporal para rectificar su situación y asegurar la posterior liquidación de los haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Becas Progresar 2026: quiénes pueden presentar un reclamo ante la Secretaría de Educación y ANSES

La nueva convocatoria de revisión técnica no está dirigida a todo el universo de postulantes. Según especificaron las directivas de la Secretaría de Educación, este canal permanece abierto exclusivamente para aquellos alumnos cuya solicitud a las Becas Progresar fue explícitamente rechazada por motivos de índole académica.

Podrán iniciar el trámite de reconsideración quienes registren:

Certificación negativa o pendiente: casos donde los establecimientos escolares no enviaron a término los registros de regularidad.

casos donde los establecimientos escolares no enviaron a término los registros de regularidad. Inconsistencias institucionales: errores en la carga de materias aprobadas o fallas en los datos del año de cursada informados al sistema de ANSES .

errores en la carga de materias aprobadas o fallas en los datos del año de cursada informados al sistema de . Errores de carga del usuario: postulantes que detectaron fallas involuntarias al momento de completar la declaración jurada inicial y necesitan ratificar su condición.

Es fundamental aclarar que aquellos estudiantes cuyo estado de trámite figure en la web como «pendiente de evaluación» no deben realizar ninguna acción, ya que sus perfiles continúan bajo análisis socioeconómico cruzado.

Paso a paso: cómo gestionar la revisión en la plataforma de las Becas Progresar

El procedimiento de apelación se realiza de manera 100% digital, eliminando la necesidad de concurrir de forma presencial a las oficinas de ANSES. El sistema requiere que el alumno valide su identidad escolar mediante las plataformas unificadas del Estado Nacional.

Para asentar la disconformidad, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingreso al sistema: acceder al portal oficial del programa (Argentina.gob.ar/progresar), introduciendo el usuario y contraseña correspondientes. Control de diagnóstico: dirigirse a la sección «Estado de solicitud» para constatar los motivos formales de la denegación emitidos por la Secretaría de Educación. Apertura de la instancia: si el rechazo es de carácter académico, presionar sobre la opción «Reclamo» y completar los campos de corrección documental solicitados por la interfaz.

Becas Progresar 2026: fechas límite y plazos para la validación de las instituciones educativas

El factor tiempo es crítico para que el reclamo derive en una reactivación exitosa del subsidio, que es mensual de $35.000. Las autoridades ministeriales fijaron un cronograma estricto de dos etapas, que involucra tanto la acción individual del estudiante como la posterior responsabilidad de las escuelas, terciarios y universidades.

Las fechas clave estipuladas para este período de rectificación son:

Hasta el 23 de junio 2026 : vence el plazo técnico para que los alumnos ingresen sus reclamos en la plataforma oficial de las Becas Progresar .

: vence el plazo técnico para que los alumnos ingresen sus reclamos en la plataforma oficial de las . Hasta el 30 de junio 2026: las instituciones educativas tendrán tiempo para evaluar las correcciones, rectificar los errores de carga y emitir la certificación académica definitiva ante la Secretaría de Educación y ANSES.

Por este motivo, se recomienda a los solicitantes iniciar la gestión a la brevedad, permitiendo que los establecimientos del país cuenten con el margen administrativo suficiente para validar la información y evitar la pérdida definitiva del beneficio para el resto del año.