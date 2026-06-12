El sentido mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: «Hicieron que su despedida fuera un orgullo»
A siete días de la muerte del mítico cantante, Virginia Mones Ruiz publicó un video en la cuenta oficial del músico para agradecer el acompañamiento recibido por su familia. También dedicó un mensaje a los fanáticos y recordó a quienes estuvieron presentes durante la despedida.
La esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, publicó un emotivo mensaje a una semana de la muerte del histórico cantante. A través de un video difundido en la cuenta oficial del músico, agradeció el respaldo recibido por su familia: «Hicieron que su despedida fuera un orgullo», expresó.
La mujer del Indio repasó los nombres de los amigos, familiares y colaboradores que acompañaron a la familia durante los días posteriores al fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
El emotivo video de Virginia Mones Ruiz tras la muerte del Indio
“Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comenzó diciendo Virginia Mones Ruiz en el mensaje publicado en redes sociales.
Luego recordó a quienes estuvieron junto a la familia desde el primer momento. “Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó.
También destacó el trabajo de quienes colaboraron en los aspectos legales y organizativos tras la muerte del cantante. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, señaló.
Además, agradeció a quienes organizaron la despedida pública. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su personal”, manifestó.
Durante el mensaje también hubo un reconocimiento para la familia Solari, la familia Mones Ruiz, la banda del artista y colaboradores cercanos. Virginia agradeció que todos fueron un sostén durante los momentos más difíciles.
La esposa del músico también dedicó un agradecimiento especial a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, además de los vecinos de Parque Leloir, quienes convivieron con el operativo desplegado durante la despedida.
El tramo más emotivo estuvo dirigido a los seguidores del Indio Solari. “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, afirmó.
“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, concluyó.
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