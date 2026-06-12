El sentido mensaje de la esposa del Indio Solari a una semana de su muerte: «Hicieron que su despedida fuera un orgullo»

La esposa del Indio Solari, Virginia Mones Ruiz, publicó un emotivo mensaje a una semana de la muerte del histórico cantante. A través de un video difundido en la cuenta oficial del músico, agradeció el respaldo recibido por su familia: «Hicieron que su despedida fuera un orgullo», expresó.

La mujer del Indio repasó los nombres de los amigos, familiares y colaboradores que acompañaron a la familia durante los días posteriores al fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El emotivo video de Virginia Mones Ruiz tras la muerte del Indio

“Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer”, comenzó diciendo Virginia Mones Ruiz en el mensaje publicado en redes sociales.

Luego recordó a quienes estuvieron junto a la familia desde el primer momento. “Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre”, expresó.

El músico murió a los 77 años.

También destacó el trabajo de quienes colaboraron en los aspectos legales y organizativos tras la muerte del cantante. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo”, señaló.

Además, agradeció a quienes organizaron la despedida pública. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel (Kicillof), que aportó con todo su personal”, manifestó.

Durante el mensaje también hubo un reconocimiento para la familia Solari, la familia Mones Ruiz, la banda del artista y colaboradores cercanos. Virginia agradeció que todos fueron un sostén durante los momentos más difíciles.

La esposa del músico también dedicó un agradecimiento especial a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, además de los vecinos de Parque Leloir, quienes convivieron con el operativo desplegado durante la despedida.

El tramo más emotivo estuvo dirigido a los seguidores del Indio Solari. “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, afirmó.

“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, concluyó.