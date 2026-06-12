Con árbitro argentino, Bosnia vence al local Cánada en el debut de ambos en el Mundial 2026

La selección de Canadá debuta en su Mundial frente a su par de Bosnia, en Toronto, por la primera fecha del Grupo B, el cual también comparten con Suiza y Qatar. Jovo Lukic abrió el marcador a los 21 minutos de juego para Bosnia luego de un doble cabezazo dentro del área de pelota parada.

El encargado de dirigir las acciones será el juez principal argentino Facundo Tello, acompañado por sus compatriotas en las línea Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade y en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en una Copa del Mundo y el encuentro marca el retorno del elenco europeo al certamen, del cual participó por última vez en Brasil 2014.

Bosnia golpeó primero con el cabezazo goleador de Jovo Lukic

¡BOSNIA PEGÓ PRIMERO!



Dos cabezazos en el área son gol: Jovo Lukic adelantó a los europeos contra Canadá. #MundiaEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/4UPVmeeQhY — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026

Los primeros minutos del partido transcurrieron sin muchas situaciones de peligro. Los norteamericanos manejaron la posesión de la pelota, aunque tuvieron problemas para generar ocasiones de gol.

La más importante fue malograda por Jonathan David, quien se encontró con un rebote dentro del área.

Por su parte, Bosnia apostó a las pelotas paradas. Luego de demostrar su poderío en varias oportunidades, los europeos se pusieron en ventaja a los 20 minutos.

Ivan Bašić ejecutó un tiro de esquina que Sead Kolasinac desvió en el primer palo. El balón le quedó a Jovo Lukic abajo del arco para definir de cabeza el 1-0 parcial.