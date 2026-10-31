Este corazón
Y este corazón que late y resiste
Sangra y sobrevive el mundo de hoy.
En las avenidas los autos que corren
jamás se detienen.
Un niño inocente levanta su mano
suplicando algo sobre la vereda
de un gran edificio, muy alto y cerrado.
La gente transita sobre el gran cemento
caminan de prisa, esclavos del tiempo
apenas si pueden recordar su pueblo.
Ay, mi corazón!, late y sobrevibe
Nos gobiernan locos, monos ambiciosos
son muy peligrosos, también inservibles.
Tomaron el mando en el gran naufragio
de un barco olvidado andando sin rumbo
Deambulando solo por mi continente
escucho las risas de un mundo demente.
Sobre la avenida todo va muy rápido
nadie se detiene.
Ay, mi corazón! que late y resiste
brillando en las noches, detrás de las sombras, cerca de aquél faro de un mundo invisible.
Roberto Savasta
DNI 14251.572
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