El vestido de novia de Lali Espósito: estilo slip dress, off white y una capa liviana para su boda en San Telmo

Se terminó el misterio. La primera imagen de Lali Espósito y Pedro Rosemblat como recién casados ya circula y todas las miradas apuntaron directo al estilismo de la novia. Lejos de las excentricidades y el protocolo rígido, la cantante de 35 años apostó por una estética minimalista y sumamente elegante para su boda.

La pieza principal del casamiento se destacó por su sencillez extrema, confirmando que la tendencia del «menos es más» pisa fuerte en el universo de la moda nupcial. El diseño es un claro guiño al clásico slip dress popularizado en los años 90, con una silueta de líneas simples.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo.

Así fue el look minimalista de Lali Espósito en su boda con Pedro Rosemblat: slip dress y capa translúcida

Para evitar el efecto «ladrillo» visual y priorizar la comodidad sin perder el glamour, el estilismo se apoyó en decisiones muy precisas:

El color: un delicado off white (blanco roto), el tono predilecto para ceremonias íntimas y relajadas.



un delicado (blanco roto), el tono predilecto para ceremonias íntimas y relajadas. La moldería: confeccionado aparentemente en raso, cuenta con breteles finos, falda evasé y delicados frunces a la altura de la cadera.



confeccionado aparentemente en raso, cuenta con breteles finos, falda evasé y delicados frunces a la altura de la cadera. El toque diferencial: sin volúmenes exagerados ni corsets apretados, la artista sumó una capa liviana y translúcida que caía desde sus hombros, aportándole movimiento y un aura de sofisticación al conjunto.



sin volúmenes exagerados ni corsets apretados, la artista sumó una que caía desde sus hombros, aportándole movimiento y un aura de sofisticación al conjunto. El beauty look: fiel a su impronta descontracturada, eligió llevar el cabello suelto, alejándose de los peinados estructurados de salón.

Sin corbata y en composé: los detalles del look de Pedro Rosemblat para darle el «sí» a Lali Espósito

Para acompañar la estética sobria de la ceremonia, el novio también optó por salir del clásico y rígido esmoquin oscuro. Pedro Rosemblat lució un traje de corte moderno en tono beige claro, combinado con una camisa blanca inmaculada sin corbata.

Esta decisión cromática logró una armonía visual perfecta con el vestido de Lali, consolidando una imagen de pareja relajada, moderna y sumamente coordinada.

«Es muy para nosotros»: los detalles sobre su boda que dio Lali Esposito

La elección de este vestuario no fue una sorpresa para sus fanáticos más atentos. Durante una entrevista previa en los Premios Billboard, Lali ya había marcado la cancha sobre lo que definitivamente no usaría para caminar hacia el altar.

“A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar”, había sentenciado la cantante. En esa misma charla, dejó en claro que la celebración tendría un perfil bajo e íntimo: “Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, para celebrar este amor”. Con la foto que se viralizó, quedó claro que no mintió.