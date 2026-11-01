Bariloche elige la Convención que reformará la Carta Orgánica Municipal

En Bariloche se habilitarán las mesas de votación a partir de las 8. Se espera un conteo rápido. Archivo

A 20 años de la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche, 115.378 electores están habilitados para votar hoy con el objetivo de conformar una nueva Convención Constituyente que revisará y actualizará la norma que organiza el funcionamiento administrativo, institucional y político de la ciudad más poblada de Río Negro.

La elección no solo tiene relevancia local sino también atención provincial por la composición de las alianzas, especialmente la coalición entre el partido del gobernador Alberto Weretilneck (JSRN) y el intendente Walter Cortés (PUL) y la amplia alianza a la que llegó La Libertad Avanza con el PRO y Creo Río Negro.

En esta elección municipal, que tiene carácter obligatorio, el electorado debe elegir 15 convencionales titulares que serán definidos por sistema D’Hondt y con un piso del 5% de los votos, según se definió en la ordenanza de convocatoria sancionada por el Concejo Deliberante.

La Boleta Única de Papel tiene 13 listas

La ciudad utilizará por quinta vez la Boleta Única de Papel con 13 listas en el abanico de propuestas, que estarán visibles en la papeleta de manera vertical, con el logo y nombre de la fuerza en la cabecera, la fotografía del primer/ra candidato/a y luego la nómina completa de postulantes a convencionales titulares y suplentes.

Las listas aparecen de izquierda a derecha con el Movimiento Vecinal por Bariloche (Osvaldo Nemirovsci); La Libertad Avanza Bariloche (Martín Govetto); Estamos Haciendo Bariloche (Yanina Sánchez); + Bariloche Sumar Sur (Alejandro Ramos Mejía); Fuerza Bariloche (Andrea Galaverna); Frente de Izquierda por el Socialismo (Rodolfo Sánchez); Frente La Izquierda de los Trabajadores PTS-MST (Alhue Gavuzzo); Primero Río Negro (Carlos Aristegui); NIC (Exequiel Ojeda); Acuerdo Cívico x Bariloche (Marcelo Cascón); PAVE (Norberto Sánchez); Podemos Bariloche (Pablo Chamatrópulos) y Seamos Futuro (Lihue Bariggi).

La Junta Electoral Municipal dispuso de 666 autoridades de mesa distribuidas en las 333 mesas que se habilitarán a partir de las 8 y hasta las 18 horas en 47 establecimientos educativos y deportivos que funcionarán como centros de votación.

El organismo estima que el conteo de los votos provisorio será rápido porque los electores solo deben marcar un tilde o cruz en la opción elegida y hay un solo tramo para completar. El procesamiento de datos oficiales se realizará en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, donde se instaló desde hace algunas semanas la Junta Electoral, y habrá una pantalla gigante que exhibirá la carga de información y al mismo tiempo se difundirá en el sitio web oficial de la municipalidad de Bariloche.