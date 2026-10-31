Javier Milei inauguró el auditorio de una iglesia en Neuquén: “Aplicamos la moral como política de Estado”

Javier Milei encabezó la inauguración del nuevo auditorio Jesús es Rey en la provincia de Neuquén. En el acto, el presidente reafirmó que la gestión nacional aplica “la moral como política de Estado” y sostuvo: “Tomamos medidas partiendo de lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”.

A su llegada a la provincia, el mandatario fue recibido por el gobernador Rolando Figueroa y, en el auditorio, por los pastores Hugo Márquez y Matías Riffo. La comitiva oficial contó también con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y la senadora nacional Nadia Márquez.

Rolando Figueroa recibió a Javier Milei.

Durante su exposición, Milei destacó que el nuevo espacio, con capacidad para 4.000 personas, es el auditorio más grande de la Patagonia y que se construyó con el aporte de las familias de la comunidad. Reconoció también la labor de la iglesia, que cuenta con casi 90 años de historia, una escuela con 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades. “Antes de este auditorio ya habían hecho mucho por sus vecinos y lo hicieron sin esperar que nadie se los pidiera”, expresó.

El Presidente defendió el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de la gestión. “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes me nudo generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, afirmó. En esa línea, ratificó el compromiso de bajar impuestos a medida que las cuentas públicas lo permitan.

Cuestionó las promesas del populismo y advirtió que “los políticos tradicionales prometen soluciones fáciles justamente porque son populares, pero el paraíso de un día para el otro no existe y esa promesa siempre termina costando demasiado”. Frente a ese planteo, manifestó que una sociedad libre permite trabajar, invertir y desarrollar proyectos de vida, y remarcó: “Una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día”.

Milei se refirió a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. “Lo esperamos con los brazos abiertos, dichosos de ser bendecidos con su presencia”, expresó, al tiempo que consideró que la llegada del pontífice será una oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que conforman la matriz cultural de Occidente.

El jefe de Estado aseguró que El Gobierno está sentando “las bases para el siglo de oro de la Argentina”. Al evocar la parábola de los dos cimientos, concluyó: “Esa es la Argentina que queremos construir: un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, que aguante las tormentas que vengan”.