Hantavirus en Argentina: la letalidad alcanzó su máximo en ocho temporadas

Río Negro, Chubut y Neuquén registraron 13 casos durante la temporada 2025-2026, según el informe del Ministerio de Salud de la Nación (Foto: Magnific)

El hantavirus es un patógeno que puede causar una enfermedad grave en las personas, con compromiso pulmonar. La infección se transmite principalmente por contacto con roedores silvestres infectados o con sus secreciones, aunque la cepa Andes también puede pasar de una persona a otra.

El Ministerio de Salud de la Nación informó sobre la proporción de fallecimientos entre los casos confirmados de hantavirus. Durante la temporada 2025-2026, el indicador llegó al 33,9%, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). El informe contabilizó 112 casos confirmados y 38 muertes en el país, entre la semana epidemiológica 27 de 2025 y la semana 26 de 2026.

Letalidad

La letalidad mide qué proporción de las personas con diagnóstico confirmado murió por la enfermedad. En las temporadas 2022-2023 y 2024-2025, el indicador había llegado al 21,5%. En cambio, la incidencia nacional durante 2025-2026 fue de 0,23 casos por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta del período estudiado.

El máximo de incidencia correspondió a la temporada 2018-2019, con 0,28 casos por cada 100.000 habitantes. Ese período estuvo marcado por el brote de transmisión entre personas en Epuyén, Chubut. La tasa de mortalidad también aumentó: llegó a 0,80 fallecidos por millón de habitantes, frente a 0,28 en la temporada anterior.

La dificultad para respirar es una señal de alarma que requiere atención médica urgente ante la sospecha de hantavirus.

Qué ocurrió en la Patagonia

Durante la temporada analizada, se notificaron siete casos en Río Negro, cinco en Chubut y uno en Neuquén. Río Negro registró una incidencia de 0,88 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de esa provincia dentro del período estudiado. Sin embargo, ese indicador no equivale por sí solo a una tendencia sostenida de aumento.

En diálogo con Diario RIO NEGRO Rodrigo Bustamante, médico veterinario y jefe de la Unidad de Epidemiología del Hospital Zonal Bariloche, comparó las cifras por año calendario. “En el 2024 hubo 6 casos, en el 2025 se reportaron 4 casos y en lo que va del 26 también van 4 casos”, señaló. Esos registros se mantienen dentro de los parámetros habituales o esperados para la provincia.

Bustamante también precisó que el hantavirus no se distribuye de manera uniforme en toda la Patagonia. “No es correcto decir que el hantavirus se extendió por toda la Patagonia. Se encuentra específicamente en la zona cordillerana, tanto del lado argentino como chileno. Es una enfermedad endémica de esta zona”, afirmó.

Investigación

En Río Colorado, la localidad ubicada en el noreste de Río Negro, se registró en mayo pasado un caso fuera de las áreas históricamente endémicas. La investigación incluyó una evaluación ambiental, la captura de roedores y estudios virológicos. No se capturaron roedores considerados reservorios de hantavirus y los análisis no detectaron circulación viral.

En tanto, en Cerro Centinela, Chubut, se identificaron tres casos entre personas convivientes. Las secuencias genómicas mostraron una similitud del 99,99%, compatible con una cadena de transmisión entre personas, aunque no permitió descartar por completo el contagio a partir de roedores. En Bariloche también hubo un brote con sospecha de transmisión interhumana.

Bustamante consideró que la Patagonia tiene una influencia limitada en la letalidad nacional porque registra muchos menos casos que el Noroeste Argentino (NOA) y la región Centro. “El aumento de la letalidad nacional se debió principalmente a un aumento en la letalidad tanto en las regiones del Noroeste como del Centro”, afirmó.

Por qué hay más riesgos en primavera y verano y cómo prevenir la infección

En la Patagonia, la primavera y el verano suelen concentrar la mayor cantidad de casos de hantavirus, una enfermedad que transmiten principalmente roedores silvestres infectados. El riesgo aumenta en determinadas épocas y actividades, aunque también pueden registrarse casos durante el invierno.

El ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es uno de los principales reservorios del virus en la Patagonia. Las personas pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas con saliva, orina o heces de roedores infectados, por ejemplo, al limpiar galpones, cabañas o viviendas cerradas durante mucho tiempo.

La variante Andes del hantavirus, presente en la Patagonia, puede transmitirse entre personas (Foto; Magnific)

Para prevenir la enfermedad, según el Ministerio de Salud de Río Negro, se recomienda mantener los alrededores de las viviendas desmalezados y ordenados, sellar los orificios por donde puedan ingresar roedores y guardar los alimentos en recipientes herméticos. Los residuos deben depositarse en tachos con tapa y no se debe utilizar veneno para controlar a estos animales.

Al realizar actividades al aire libre, conviene acampar en lugares habilitados, evitar los matorrales densos y las construcciones abandonadas, conservar la comida en recipientes cerrados y circular por senderos señalizados con calzado cerrado.

Ante fiebre de 38 °C o más, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea, se debe consultar rápidamente a un profesional de la salud. La dificultad respiratoria requiere atención médica urgente.