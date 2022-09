Feriado inaudito

*por Rodolfo Schroeder, DNI 13.323.173

Fue inaudito, irresponsable y de muy poca seriedad haber declarado feriado nacional por el atentado hacia la vicepresidenta de la Nación.

El país necesita continuar con el ritmo activo.

El país necesita producir, trabajar y no cerrar todo por lo que pasó.

Como ciudadano hago mi descargo público porque no estoy de acuerdo.

La vicepresidenta está viva… que la Justicia investigue.

¿Qué tiene que ver el resto del país?

Así, no vamos a ningún lado.

Respeto la investidura de la vicepresidencia, pero de ahí a suspender todas las actividades, opino que es inaudito.

Es una falta de respeto al país entero.

Lamentablemente, no creo en el 80 % de toda la dirigencia política argentina, y si no, mirá cómo estamos de mal desde hace años… Es para no creerle.