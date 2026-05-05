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Confinaron la Casa Blanca por un tiroteo: el Servicio Secreto de Estados Unidos disparó contra un hombre armado

Se abrió fuego cerca del National Mall poco después de que pasó una caravana que transportaba al vicepresidente JD Vance.

Redacción

Por Redacción

Confinamiento en la Casa Blanca por un tiroteo. Foto: AFP.

Confinamiento en la Casa Blanca por un tiroteo. Foto: AFP.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon a un hombre armado en el centro de Washington, informaron las autoridades, lo que provocó un breve confinamiento de seguridad en la Casa Blanca.

El tiroteo ocurrió cerca del National Mall poco después de que una caravana que transportaba al vicepresidente JD Vance pasara por la zona, según declaró Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto.

Qué informó Estados Unidos del tiroteo en Washington

Quinn explicó que el tiroteo tuvo lugar después de que agentes identificaran a un «individuo sospechoso» que parecía portar un arma de fuego. El hombre huyó a pie después de que los agentes se le acercaran, desenfundó su arma y abrió fuego, explicó el funcionario.

Agentes respondieron al fuego y sus agentes hirieron al sospechoso, que fue trasladado al hospital. Su estado no fue informado de inmediato.

Quinn dijo a los periodistas que no creía que el vicepresidente fuera el objetivo intencional del episodio, y señaló que no podía especular sobre si estaba relacionado con los recientes intentos de atentar contra la vida del presidente Donald Trump. Informó de un transeúnte que resultó levemente herido en los hechos.

Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de Washington donde Trump asistía a un evento.
Cole Allen, de 31 años, ha sido acusado de intentar asesinar al presidente.

AFP


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Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon a un hombre armado en el centro de Washington, informaron las autoridades, lo que provocó un breve confinamiento de seguridad en la Casa Blanca.

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