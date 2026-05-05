El Banco Nación lanza una nueva emisión de deuda en el mercado local

El Banco Nación regresa con una emisión de deuda en el mercado local

El Banco Nación anunció el lanzamiento de títulos de deuda en el mercado de capitales local. La iniciativa llega tras más de tres décadas sin emitir.

Según lo informado, este nuevo movimiento se hizo con el objetivo de ampliar su capacidad de financiamiento a la economía real y para ofrecer nuevas alternativas de inversión.

Emisión de deuda del Banco Nación

La colocación incluye tres clases de instrumentos: una en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR privada más margen), otra en dólares a 36 meses con tasa fija a licitar, y una en UVA a 24 meses con tasa fija, con distintos esquemas de intereses y amortización.

Desde la entidad bancaria se explicó que el monto máximo inicial de la emisión se fijó en el equivalente a USD 50 millones con posibilidad de ampliación hasta USD 1.500 millones dentro del programa vigente.

Por otra parte se informó que los fondos se destinarán a fortalecer el crédito para MiPyMEs, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales. El objetivo es impulsar la actividad productiva y el acceso al financiamiento en distintos sectores.

La emisión se abrirá a personas humanas y jurídicas, sean o no clientes del banco. Estas deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como la apertura de cuenta comitente y validación de perfil inversor.

El Banco Nación señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia para modernizar su gestión y diversificar sus fuentes de fondeo, en línea con prácticas del mercado y preferencias de los inversores.

Con información de NA