Juez rechazó planteos de nulidad del defensor de un acusado de femicidio en Bariloche

El juez de Garantías César Lanfranchi rechazó los planteos de nulidad de diversas medidas pedido por el defensor del imputado en el contexto de la investigación por el femicidio de Estefanía Civardi ocurrido en julio de 2025 en Bariloche.

El imputado es el policía Emerson Marín, quien se encuentra detenido desde el momento del crimen de la mujer de 22 años perpetrado con un disparo en el cuello con un arma reglamentaria.

El abogado Diego Navarro pidió la nulidad de tres actas de inspección ocular realizadas por los peritos oficiales de la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público junto con Gendarmería Nacional, además de plantear la nulidad de las muestras de ADN tomadas en el arma por haber sido contaminada con las huellas de un tercero, y objetó otras diligencias como el pedido de informes a la fuerza provincial por los cursos realizados por su defendido.

El juez entendió que el pedido de nulidad del letrado no tenía “fundamento jurídico” porque no pudo explicar en qué aspectos las diligencias tenían vicios, entre otros puntos, pero además recordó que en una audiencia anterior cuando planteó otra nulidad tuvo oportunidad de haber incluido estas objeciones pero desistió por voluntad propia.

La audiencia judicial realizada por Zoom, debido a que el acusado se encuentra en prisión preventiva en otra ciudad, se extendió por una hora primero por las objeciones del fiscal Martín Lozada al tenor de una citación a una entrevista a una perito oficial, la licenciada en Criminología, Karina Uribe, que le solicitó la defensa. El fiscal pretendía que el abogado no pueda refutar ni contradecir a la licenciada, pero ese punto fue rechazado por el juez Lanfranchi porque entendió que asistía la razón al abogado en el ejercicio pleno de su defensa.

Respecto al motivo de la audiencia solicitada por la defensa, Navarro pidió la nulidad de tres actas de inspección porque consideró que se realizaron “de manera defectuosa”; solicitó además anular la pericia del arma utilizada en el femicidio porque a su criterio no siguió el procedimiento correcto y aparece una huella de un tercero que manipuló el arma para que no se dispare cuando se realizaba la pericia; y también la nulidad de resoluciones jurisdiccionales por la presunta “información falsa” por parte de fiscalía y querella respecto de la idoneidad del acusado.

El fiscal Lozada rechazó los planteos del defensor y entre los motivos argumentó que el abogado convalidó todos los actos procesales realizados hasta el momento en el contexto de la investigación sin haber planteado las nulidades que hoy expuso, nueve meses después del crimen. Calificó que el planteo del defensor “es una mera discrepancia” que debería plantearla en otro momento.

El juez coincidió con el fiscal y dijo que el defensor puede plantear sus divergencias con distintos puntos de la investigación en la etapa del control de acusación y en el juicio oral, y remarcó que no fundamentó los vicios que acusó en las medidas.

El querellante Martín Govetto solicitó remitir el video de esta audiencia al Colegio de Abogados para que su comisión de ética evalúe la conducta del abogado defensor por sus contradicciones y el juez autorizó ese pedido, argumentando además que las audiencias son de carácter público.

El defensor molesto con esa decisión primero dijo que su defendido quedaba “indefenso” si atacaban a su figura con la remisión de la audiencia a la comisión de ética del Colegio de Abogados, pero cuando el juez le pidió ratificar su consideración a los fines de solicitar la intervención de un defensor oficial o de otro letrado que designe el acusado, Navarro desistió.