José Ángel Colombano

ALLEN

Humildemente me hubiera gustado escuchar a los jóvenes de más de 30 expresar su “rebeldía” cuando el intendente Román manifestó que no se llevaría adelante la fiesta Nacional de la Pera en Allen.

Esos jóvenes que ejercen un cargo público, están al frente de distintas asociaciones civiles, cámaras de industria y comercio, fruticultura (?).

Se les hubiera demostrado a quienes nos gobiernan que no hace faltar gastar cientos de millones para realizar nuestra fiesta.

Bandas locales y regionales que quieran demostrar su talento, baile popular para los presentes, nuevas ideas, etc.

Una invitación a la gente de la ciudad para concurrir con su reposera, algún alimento/bebida par compartir sin tener que pedir a la Municipalidad un “peso”.

Artesanos locales hubieran instalados sus puestos, instituciones de servicio cuidando vehículos por un módico importe.

Todos los allenses hubiéramos ganado y conseguido lo más importante:

Ver en acción y conocer nuestros futuros líderes que nos gobernaran dentro de no mucho tiempo.

Así evitaríamos la llegada de “paracaidistas” a la intendencia sin antecedentes válidos para gobernar una ciudad.