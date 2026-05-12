Dos meses de preventiva para dos hombres en Cipolletti: cayeron con armas de fuego tras una persecución

Les formularon cargos a los hombres que invadieron un domicilio armados en el barrio La Paz de Cipolletti.

La Justicia de Cipolletti dictó la prisión preventiva para dos hombres que fueron capturados durante la madrugada del domingo tras un violento episodio en el barrio La Paz. Los imputados ingresaron por la fuerza a un departamento particular mientras portaban armas de fuego, en lo que derivó en un intenso despliegue policial para lograr su reducción en el interior del inmueble.

El hecho se produjo alrededor de las 1:30 cuando los sospechosos irrumpieron en una vivienda luego de dañar severamente la cerradura de una reja y la puerta principal. Una vez adentro, empujaron a la propietaria para ocultarse en una de las habitaciones, donde finalmente fueron cercados por los efectivos policiales. En el lugar, se les secuestraron dos pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, las cuales estaban en condiciones inmediatas de uso.

El violento ingreso y la detención

Durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscalía detalló la gravedad del accionar de los acusados. Según la acusación, los individuos fueron sorprendidos «portando armas de fuego sin la debida autorización legal y en condiciones inmediatas de uso». El material incautado corresponde a una pistola de uso civil condicional —considerada arma de guerra— y otra de uso civil.

A pesar de contar con asistencia legal tanto pública como de un defensor particular, los abogados de los acusados optaron por no plantear objeciones respecto a la materialidad de los hechos ni a la calificación legal provisoria presentada por la parte acusadora.

Calificación legal y medidas procesales

El juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, violación de domicilio y daños, todos en concurso real y bajo la figura de coautores. En consecuencia, se habilitó formalmente la etapa penal preparatoria por un periodo de cuatro meses.

Ante el pedido del Ministerio Público, el magistrado resolvió imponer una prisión preventiva por dos meses. La medida se fundó en la existencia de un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, considerando que «restan pericias claves para la causa» que podrían verse afectadas si los sujetos recuperan la libertad en esta instancia inicial del proceso.