La cantidad de estudiantes con becas nacionales cayó fuerte en Río Negro y preocupa a la UNRN

En la Universidad Nacional de Río Negro advierten por la fuerte caída de becas nacionales y el impacto en los estudiantes. Foto: Marcelo Ochoa.

La cantidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro que reciben becas nacionales cayó de manera pronunciada en los últimos años, en medio del ajuste sobre el financiamiento universitario y los programas de asistencia estudiantil.

«El financiamiento de las becas estudiantiles proviene tanto de las becas propias de las universidades nacionales como de programas nacionales específicos, como Progresar y Manuel Belgrano», explicó Rodrigo Fuentes, secretario de Docencia de la Universidad Nacional de Río Negro, (UNRN).

Según detalló, en 2023 la universidad contaba con 2.455 estudiantes que cobraban becas Progresar. Un año después, en 2024, la cifra cayó a 1.614 beneficiarios, lo que representó una baja del 34,2%. El retroceso se profundizó en 2025, cuando solo 684 estudiantes accedieron al programa, un 57,6% menos que el año anterior y una caída acumulada del 72% en comparación con 2023. Ese número, además, se mantiene sin cambios en 2026.

Desde la universidad también advirtieron sobre el atraso en los montos de las becas Progresar, que actualmente permanecen en $35.000, muy por debajo de las Becas Manuel Belgrano, que alcanzan los $82.000.

En relación con las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, Fuentes indicó que la UNRN cuenta hoy con unas 252 becas activas, aunque 79 continúan en proceso de renovación y todavía no se sabe cuántas serán finalmente aprobadas este año.

A nivel provincial, los datos incluidos en el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reflejan una fuerte reducción en la cantidad de beneficiarios de las becas Progresar en Río Negro. Durante 2025, Nación ejecutó $2.726 millones para el programa en la provincia. Para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, el informe indicó que durante la convocatoria 2025 (abril 2025-marzo 2026) el Gobierno nacional destinó a Río Negro un total de $390.607.070, monto que -según la respuesta oficial- fue ejecutado en su totalidad.

La UNRN amplió sus propias becas pese al ajuste

Frente a la reducción de programas nacionales, la universidad aseguró que debió reorganizar partidas internas para sostener y ampliar sus propias becas estudiantiles. «Las únicas becas que, a pesar del déficit, se pudieron aumentar son las propias de la UNRN», sostuvo Fuentes.

En 2025 el monto pasó de $30.000 a $60.000 y este año volvió a incrementarse hasta $90.000 mensuales.

También creció la cantidad de estudiantes alcanzados, mientras en 2024 había 122 beneficiarios de las becas internas de la universidad, actualmente son 350.

«Eso implicó reorganizar la universidad para destinar ese monto a becas. Tenemos pensado hacer un nuevo aumento para el segundo cuatrimestre, siempre entendiendo que lo importante es el estudiante», señaló.

Sin embargo, advirtió que incluso esos montos siguen siendo insuficientes frente al contexto económico actual. «Una beca de $90.000 no alcanza para subsistir, pero sí da elementos mínimos para empezar a estudiar», expresó.

Río Negro mantiene abierta su línea provincial de becas estudiantiles

Mientras las universidades nacionales advierten sobre la caída de becas nacionales y el impacto del ajuste, el Gobierno de Río Negro abrió esta semana la inscripción al Programa de Becas Terciarias y Universitarias.

La convocatoria estará abierta hasta el 25 de mayo a través del Ministerio de Educación de Río Negro y está destinada a estudiantes de instituciones públicas y privadas, tanto dentro como fuera de la provincia.

Desde el Ministerio de Educación provincial informaron que en 2025 se otorgaron becas a 346 estudiantes de los cuales 150 cursaban en Institutos de Formación Docente Continua, 85 estudiaban en la Universidad Nacional del Comahue, 30 en la Universidad Nacional de Río Negro y 81 en otras universidades. 150 cursaban en Institutos de Formación Docente Continua.

Además, el Consejo Provincial de Becas fijó como referencia para este año un monto estimado de $376.600, calculado en base a la proyección del salario mínimo vital y móvil publicada por Nación para agosto.

Entre los requisitos, se estableció que el grupo familiar del estudiante no deberá superar ingresos mensuales por $1.128.800 para acceder al beneficio.