Le robaron el teléfono a un adolescente en Roca y fueron detenidos tras un operativo cerrojo policial

El procedimiento incluyó un despliegue policial y tareas periciales en distintos sectores de la ciudad.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes en Roca, acusados de robarle el teléfono celular a un menor de edad y escapar por distintas calles de la ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 5:45 en la intersección de Chile y Misiones, donde la víctima denunció ante efectivos policiales que dos sujetos le habían sustraído el celular y huido por calle Misiones en dirección a 9 de Julio.

Operativo y detenciones

Tras el alerta, personal de la comisaría Tercera implementó un operativo cerrojo para localizar a los sospechosos. Minutos después, en la zona de Rodhe y avenida San Juan, los uniformados interceptaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Durante la identificación, uno de los demorados tenía en su poder un teléfono celular compatible con el denunciado como robado.

Ambos fueron trasladados a la unidad policial, mientras el Gabinete Criminalístico realizó las pericias correspondientes y el secuestro de los elementos hallados.

La Fiscalía N°1 de turno dispuso que los detenidos permanezcan aprehendidos y ordenó avanzar con el reconocimiento y restitución del teléfono al damnificado, además del inicio de un legajo por robo en grado de flagrancia.