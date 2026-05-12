Hoja de ruta energética: Rolando Figueroa encabezará la jornada sobre el rol de Neuquén en el mercado mundial

El gobernador Rolando Figueroa presidirá la jornada «El rol de Neuquén en el mercado energético mundial», que se realizará el miércoles 13 de mayo, desde las 14.30, en el Centro de Convenciones Domuyo, en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén.

Durante la actividad se realizará un balance de la misión público-privada a Houston, Estados Unidos, en el contexto de la última edición de la feria internacional Offshore Technology Conference (OTC).

Durante su participación en la OTC, el gobernador Rolando Figueroa aseguró que el éxito de la provincia del Neuquén no radica en el recurso geológico de Vaca Muerta sino en la construcción de un ecosistema integral que combina políticas públicas, inversión, previsibilidad macroeconómica y capital humano.

La visión empresarial de la misión a Houston estará a cargo de Mauricio Uribe, presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene).

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria y presidente del Centro PyME-ADENEU, Guillermo Koenig, expondrá sobre la evolución y proyección de la industria del Oil and Gas en Neuquén.

La jornada contará también con la participación del intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, quien expondrá sobre su reciente viaje a China y Japón.

La actividad está destinada a cámaras empresarias y pymes de la provincia. Para participar se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario online: https://forms.gle/or8WGFBGSZrSm7aq7 .

La propuesta es organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén junto a Fecene, con el apoyo del Centro PyME-ADENEU dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.