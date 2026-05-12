«La vuelta de Robinson»: el documental que emociona a Neuquén regresa al Cine Teatro Español

Robinson Gutiérrez vuelve a la pantalla del Cine Teatro Español. El documental se proyectará este jueves 14 con entrada gratuita para todo público. Gentileza.

El próximo jueves 14 de mayo, el emblemático Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén volverá a abrir sus puertas para una proyección muy especial: el documental “La vuelta de Robinson” y con una participación muy especial. En el marco de una visita de los Carabajal al Alto Valle, Dipi y Juan estarán a cargo de la apertura musical del evento.

Una historia de red y superación

Bajo la dirección de Matías Estévez y con la idea y producción de Fernando Salvucci, la obra se presenta nuevamente ante el público regional tras su emotivo estreno original el pasado 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El film narra la vida de Robinson Gutiérrez, un joven que, tras sufrir una lesión medular que le impidió volver a caminar, logró reinventar su presente y alcanzar una vida autónoma.

Lejos de un enfoque paternalista, el documental muestra cómo Robinson pasó de ser paciente en la Clínica Pasteur a convertirse en una pieza clave de su equipo de trabajo. Hoy, junto al ingeniero biomédico Fernando Salvucci, utiliza tecnología de impresión 3D para desarrollar dispositivos de apoyo que ayudan a otros pacientes en su rehabilitación.

La historia es un testimonio de cómo el entramado social y colectivo es fundamental para el ejercicio de los derechos. «Cuando hay red, hay Robinson», señaló la producción, destacando que la discapacidad, cuando se trata de manera integral y colaborativa, abre puertas inesperadas.

Cine, debate y música

La jornada en el Cine Teatro Español no será solo una cita cinematográfica. La Fundación BPN ha organizado un evento integral que comenzará con una apertura musical de lujo a cargo de Dipi y Juan Carabajal. El dúo folclórico será el encargado de preparar el clima para esta narrativa de superación.

Declarado de interés por la Legislatura de la Provincia del Neuquén y el Concejo Deliberante capitalino, el evento contará con un conversatorio posterior a la proyección, donde los protagonistas compartirán sus vivencias con los asistentes.

La propuesta contempla dos momentos: una función dedicada exclusivamente a instituciones educativas a las 14:30, y la función central para el público en general a las 20:00, ambas con entrada gratuita.

El linaje de La Banda presente: quién es «Dipi» Carabajal

La visita de los Carabajal al Alto Valle tendrá un condimento especial con la presencia de Saúl Agustín «Dipi» Carabajal, un artista que lleva el sello de La Banda marcado a fuego. Nieto del legendario Carlos Carabajal y hermano de Roxana, «Dipi» representa la continuidad de una estirpe que parece eterna en el cancionero popular.

Su formación se forjó en la «escuela» de las peñas y bares santiagueños junto a su tío Demi, una etapa que definió su estilo basado en la humildad y el corazón. Tras acompañar a su hermana Roxana en sus discos más exitosos (Amor Sangre y Silencio y Mujer Santiagueña) y participar en proyectos colectivos junto a Peteco, «Dipi» consolidó una identidad propia que incluso lo llevó a cruzar géneros, siendo invitado por la banda de rock Divididos para su ciclo acústico.

En esta oportunidad, llega al Valle no solo para acompañar a sus tíos, sino para mostrar la madurez de su carrera solista, que ya cuenta con tres trabajos discográficos: Prendido al Sentimiento, Lo Mejor de Vos y el reciente Brasero. En este último, el músico despliega su propia poesía y canciones que reafirman su lugar como un santiagueño de ley, comprometido con enaltecer el folklore nacional desde una mirada contemporánea.

Su participación, junto a Juan Carabajal, será el broche de oro para la apertura musical en el Cine Teatro Español el jueves 14 y una pieza fundamental en el recorrido de peñas que culminará el domingo 17 en Plottier.