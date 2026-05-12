Juicio por abuso sexual en Neuquén: piden condena a un hombre por hechos contra una niña de su entorno

El fiscal del caso, Gastón Medina, formalizó el pedido para que un hombre sea declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual contra una niña perteneciente a su entorno familiar cercano. Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda de la capital neuquina en un periodo comprendido entre octubre de 2021 y agosto de 2023.

El proceso judicial, que transitó sus jornadas finales esta semana, quedó en manos de un tribunal colegiado integrado por los jueces Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo. Tras escuchar los alegatos de clausura de las partes, los magistrados pasaron a una etapa de deliberación y anunciarán su resolución final en el transcurso de los próximos días, respetando el plazo legal establecido de 48 horas.

Evidencias y agravantes del vínculo

Durante su exposición, Medina remarcó que la materialidad de los hechos quedó plenamente acreditada a través de diversos elementos de convicción. Entre ellos, destacó la relevancia de la declaración de la víctima mediante el sistema de Cámara Gesell, los informes psicológicos y los resultados de las pericias médicas. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado aprovechó la asimetría de poder, el vínculo familiar y la convivencia cotidiana para concretar los abusos.

De acuerdo con la teoría de la fiscalía, los hechos se produjeron mientras la menor residía de forma alternada entre el domicilio de su madre y la vivienda de la familia del acusado. El fiscal Medina fue enfático al señalar que “durante el debate se acreditó tanto la convivencia como el vínculo entre el acusado y la niña”, reafirmando los agravantes que fundamentan la calificación legal de abuso sexual simple continuado.

La situación de la menor y el veredicto

Un dato relevante aportado durante el juicio fue la corta edad de la víctima, quien tenía apenas 3 años al momento de realizar su declaración testimonial y 4 cuando se iniciaron formalmente las actuaciones investigativas. Según el fiscal, los testimonios de diversos allegados recolectados durante las audiencias confirmaron que el contacto cotidiano entre el hombre y la niña era una constante en la dinámica familiar de aquel entonces.

Por su parte, la defensa técnica del imputado solicitó la absolución del acusado o, en caso de que el tribunal considere que existe responsabilidad penal, que se proceda a eliminar los agravantes de vínculo y convivencia del cómputo de la pena. La resolución de los magistrados, que determinará el futuro procesal del acusado, se dará a conocer una vez concluida la deliberación de los jueces en el plazo legal previsto.