Salieron a la luz fuertes detalles sobre la ruptura de Pampita y Martín Pepa: «Lo torturó»

La reciente separación entre Carolina Ardohain y Martín Pepa sigue generando repercusiones. Aunque hasta ahora ambos eligieron mantener silencio y evitar declaraciones públicas, en las últimas horas comenzaron a conocerse versiones mucho más fuertes sobre cómo habría sido realmente el final de la relación.

Quien sacó a la luz la interna fue Yanina Latorre durante su programa SQP en América TV, donde aseguró haber hablado con personas cercanas al empresario y reveló detalles de una supuesta crisis marcada por discusiones, insistencia y desgaste emocional.

“Me parece raro el silencio de Pampita”

Durante el programa, Latorre explicó que le llamó la atención la actitud reservada de Pampita tras la ruptura y que, por ese motivo, decidió buscar información del lado del entorno de Pepa.

“Me parece raro el silencio de Pampita. No creo en la armonía. Me comuniqué con el entorno de él”, comentó al aire antes de compartir la versión que, según dijo, recibió de allegados al empresario.

Fue entonces cuando lanzó la frase que más impacto generó: “Pampita y él terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y por mensajes. Él se la sacó de encima, su familia está feliz”.

Los mensajes y llamados que habrían desgastado la relación

Según relató la conductora, Pampita no habría aceptado fácilmente la decisión de terminar la relación y habría intentado revertir la situación mediante llamados constantes y mensajes insistentes.

“Pampita le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Ella no aceptaba la separación”, sostuvo Latorre frente a sus compañeros.

Además, agregó que desde el círculo íntimo de Pepa le aseguraron que el empresario terminó “agotado” por la dinámica que se generó en los últimos días del vínculo.

“Él les contó a sus amigos que lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios. Se le saltó la cadena y lo insultó de arriba abajo”, detalló la panelista sobre la versión que circula en el entorno del empresario.

La frase que habría marcado el final

En medio del relato, Yanina Latorre también reveló cuál habría sido uno de los mensajes más fuertes que Pampita le envió a su expareja durante la crisis.

“Te vas a arrepentir, no me dejes”, leyó al aire la conductora sobre el contenido que le habría llegado desde una fuente cercana a Pepa.

Para cerrar, Latorre sumó otra frase contundente atribuida al entorno del empresario: “Ella es insoportable, le quemó la cabeza y él la dejó”.

Hasta el momento, ni Pampita ni Martín Pepa hicieron declaraciones públicas sobre estas versiones.

Con información de PrimiciasYa