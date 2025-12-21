Figueroa, los gremios y jubilados del ISSN

Grupo “Afiliados de ISSN-derechos de los pacientes”

ATE y UPCN habrían firmado un acuerdo salarial para 2026 y un bono de $ 350.000 a pagar en Enero. El bono no significa aumento salarial. No va al básico. Acotamos que :

1) ATE y UPCN habrían firmado una actualización de Convenios colectivos de trabajo para distintas reparticiones públicas instalando un nivel 6 para los activos pero ISSN no dio corrimiento automático a los jubilados, lo cual, nos perjudicaría pues No garantizaría el 80% Móvil tal como dice la Ley 611 , el Art° 38 de nuestra Constitución en el inciso “C” y la Resolución de ISSN 172/07

2) Estamos en conocimiento que se habría abonado un retroactivo antes de las últimas elecciones a ¿agremiados? a ATE, del CPE?, ¿compañeros del sr Quintriqueo? Este retroactivo no lo habrían recibido otras reparticiones, por lo que exigimos que sea abonado a todos los jubilados del ISSN con este precedente

3) No se está solicitando algo que no corresponda pues todos aportamos lo que las leyes dictaban

4) La remuneración en los activos y la de los jubilados DEBE ser justa pues es un derecho laboral y previsional

5) Desde el 31 de Julio del 2025 enviamos nota al Gobernador Rolando Figueroa, a ATE, a UPCN y a la presidenta de ATE jubilados, con más de 700 firmas, (hoy hay 1000) con los comentarios que cada persona nos dejó en la página, con el fin de acercar las necesidades a quienes se sientan a una mesa a negociar, ni más ni menos, que nuestros haberes. No tenemos respuesta.

Preguntamos:

a) Gobernador Rolando Figueroa: ¿cuál es la política pública que estaría empleando con nosotros, los jubilados de ISSN? ¿Cómo puede ser, que acuerden un nivel 6 para activos y que ISSN No nos haya dado corrimiento automático a los jubilados? O será tal vez que ¿ la idea sería que quedemos desfasados en el salario y nos alejemos del 80% que establece el art. 38 de la constitución y la resolución de ISSN 172/07 ?

b) Instamos a todos los funcionarios públicos de este gobierno, a garantizar nuestros derechos ya que al asumir sus funciones juran sobre la Constitución la q en su art. 38, inciso C dicta: ”Jubilaciones y pensiones móviles, que no serán menores del ochenta por ciento (80%) de lo que perciba el trabajador en actividad”

c) Señores de ATE y UPCN : Los gremios deben defender los derechos económicos, profesionales y sociales de los trabajadores activos y pasivos sin ningún tipo de presión. Los gremios deben representar intereses colectivos, promoviendo el respeto , la escucha permanente y el diálogo.

No puede existir democracia si no se garantiza la participación abierta y ampliada a todo el interior de la provincia

Atentamente:

