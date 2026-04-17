Prohibirán la actividad de los limpiavidrios en la ciudad de Neuquén

El municipio de Neuquén le pedirá al Concejo Deliberante que apruebe una ordenanza para prohibir la actividad de los limpiavidrios en la capital. Así lo anunció la secretaria jefa de Gabinete, María Pasqualini, en una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini.

Dijo que según un relevamiento que realizaron hay unas 100 personas desarrollando esta tarea informal en las esquinas de la ciudad, muchas con consumo problemático de sustancias, y el 70% oriundas de otras provincias.

En el caso de quienes provienen de otras localidades, Pasqualini manifestó que intentarán «revincularlos» con sus lugares de origen. En tanto las personas con consumo abusivo serán derivadas a un programa del ministerio de Salud de la provincia.

Hay algunos limpiavidrios que realizan la tarea junto a infancias o que presentan alguna discapacidad. En cada situación se evaluará cómo intervenir.

La funcionaria sostuvo que Neuquén es «una ciudad que tiene una característica muy particular que recibe todas las semanas alrededor de 20 familias, muchas de ellas sin trabajo y que terminan bajo esta situación».

«La ciudad, la provincia y a través de esta ordenanza que va a ser muy clara, tenemos una decisión tomada, que es en función de los vecinos y vecinas de la ciudad, que esta actividad, la de limpiavidrios, va a estar prohibida en la ciudad. Hemos trabajado con un protocolo de abordaje y vamos a atender cada caso en particular, pero tiene que quedar muy claro que en la ciudad va a estar prohibida esta actividad», repitió Pasqualini.

Nicolini aseguró: «los que transitamos las calles de la ciudad sabemos las situaciones que generan de inseguridad, de peligro ante eventuales siniestralidades de seguridad vial, distintas cuestiones que genera la existencia de personas en los semáforos realizando esta actividad de limpiavidrios. Preocupación que el intendente Mariano Gaido transmitió al gobernador y el gobernador puso a disposición todos los resortes del Estado provincial para sumarnos y acompañar esta iniciativa».

El ministro planteó que «no va a ser una persecución, ni una caza de brujas». Señaló que «se viene trabajando para que no sea simplemente una medida coercitiva o de expulsión de las calles de las personas que se dedican a esta actividad, porque lógicamente, si están desarrollando esa actividad, por algo es, existe alguna causa por la que están en esa situación y esas son las causas que debemos atacar en una segunda instancia: falta de inserción laboral, falta de capacitación, consumos problemáticos y ahí es cuando entramos con todos los programas».

Pasqualini aclaró que la medida alcanzará únicamente a los trapitos, y no a vendedores ambulantes o artistas callejeros.

En cuanto a la ciudadanía, las autoridades pidieron colaboración para que una vez que se sancione la ordenanza no permitan el lavado de vidrios. Eventualmente si lo hacen podrían ser multados, ya que las cámaras de seguridad de la ciudad cubren muchas de las esquinas.

El exintendente Horacio Quiroga impulsó una iniciativa similar en 2011 para evitar, en ese momento, la presencia de lavacoches. Se formó una cooperativa para que administren la playa de estacionamiento del gimnasio del Parque Central.