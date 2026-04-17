Trágico choque en Regina: murió un motociclista tras ser atropellado por un auto

En Regina se registró un trágico choque que dejó como resultado una víctima fatal. El siniestro ocurrió en la zona oeste de la ciudad. La víctima era un motociclista de 34 años.

Tragedia en Regina: choque y muerte

El episodio se registró minutos después de las 23 en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Emiliano Baracich. El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a Diario RÍO NEGRO que los protagonistas fueron un Chevrolet Corsa conducido por un joven de 30 años y una moto abordada por otro de 34 años.

Si bien aún se intenta esclarecer cómo se originó el impacto, las primeras pericias permitieron constatar que el vehículo circulaba por calle Lisandro de la Torre en sentido este-oeste y al llegar a la calle Baracich, impactó con la moto que circulaba en el mismo sentido.

El conductor del auto llamó a urgencia y tras el arribo de una ambulancia, el motociclista fue derivado de urgencia al hospital local. El personal médico le brindó asistencia, sin embargo a las 00.30 se terminó confirmando su muerte ante la gravedad de sus heridas.

En el caso tomó intervención la Fiscalía y se espera que el conductor quede atado a la causa bajo la pena de homicidio culposo en accidente de tránsito.