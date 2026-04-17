Dos heridos por un grave choque sobre la Ruta 40 entre Junín y San Martín de los Andes

Grave choque en la Ruta 40 cerca de Junín de los Andes: piden transitar con "extrema precaución"

La Ruta Nacional 40 fue escenario de otro grave choque que dejó como resultado dos personas heridas. El siniestro se registró este viernes en la zona del puente Quilquihue y generó demoras en el tránsito.

Vialidad Nacional lanzó un comunicado donde solicitó circular con «extrema precaución». Los heridos fueron derivados al hospital de San Martín de los Andes.

Grave choque en la Ruta 40: qué pasó

El siniestro se registró cerca de las 11 en el puente del río Quilquihue. Los protagonistas del siniestro fueron dos vehículos, uno de ellos terminó impactando contra la baranda del puente.

Debido al hecho, el tránsito registró interrupciones por lo que se registran importantes demoras de tránsito en el tramo entre San Martín de los Andes y Junín de los Andes.

Según la información brindada por medios locales, el impacto fue semifrontal entre un Chevrolet Astra y un Vlkswagen Country. Ambos vehículos eran ocupados únicamente por sus conductores, el hombre que manejaba el Country resultó con lesiones más graves por las que fue hospitalizado en San Martín de los Andes.

En tanto el conductor del Astra resultó con heridas de consideración pero no de gravedad.